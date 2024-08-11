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Samsunspor - Beşiktaş maçı CANLI İZLE | Samsunspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? - Trendyol Süper Lig

Samsunspor ile Beşiktaş Trendyol Süper Lig ilk hafta maçlarında karşı karşıya gelecek. İki takımın taraftarları heyecanla maçı beklerken bir yandan da detayları araştırıyor. 3 puan ile sahadan ayrılmak isteyen takımlar kıyasıya mücadele edecek. Peki, Samsunspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Samsunspor - Beşiktaş Süper Lig maçı hangi kanalda? Merak edilenleri sizler için derledik.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2024 Pazar 18:47 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2024 Pazar 18:50
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Samsunspor - Beşiktaş maçı CANLI İZLE | Samsunspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? - Trendyol Süper Lig

Samsunspor - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de ilk hafta maçları devam ediyor. 1. hafta müsabakasında Samsunspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Samsunspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAMSUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Samsunspor - Beşiktaş maçı 11 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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KADRODA 5 YENİ İSİM

Geçen sezon kadrodaki bazı oyunculardan istenilen verimi alamayan ve tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan siyah-beyazlı ekibe, şampiyonluk yarışında önemli oyuncular destek sağlayacak. Savunmaya Brezilyalı tecrübeli stoper Gabriel Paulista'yla takviye eden siyah-beyazlı ekip, orta sahada ise Rafa Silva'yla etkili olmaya çalışacak. Altın ayakkabılı İtalyan forvet Ciro Immobile'yle hücum hattını güçlendiren Beşiktaş'ta görev almaları halinde Can Keleş ve Emirhan Topçu da ilk kez siyah-beyazlı formayı Samsun'da giyecek.

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