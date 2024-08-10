Reis’ten gözdağı

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Beşiktaş'ı Samsun'dan puansız göndermek istediklerini söyledi. Beşiktaş'ın çok iyi takım olduğuna işaret eden Reis, "Biz de iyi bir takımız. Kendi evimizde oynamanın avantajıyla iyi bir sonuç elde edeceğimizi düşünüyorum. Her puanın kıymeti çok önemli" dedi.

GÖZTEPE'DE HASRET BİTİYOR

İki yıl aradan sonra Süper Lig'e dönen sarı-kırmızılılar teknik direktör Stanimir Stoilov ile ilk Süper Lig maçına Alex de Souza yönetiminde ilk lig maçına çıkacak olan Antalyaspor karşısında çıkmaya hazırlanırken, bir yandan da zorlu deplasmandan kayıpsız bir şekilde İzmir'e dönmeyi hedefliyor.

KARTAL KAYRA İLE DEVAM

Kayserispor geçen sezon kadrosunda kiralık oynayan orta saha Kartal Kayra Yılmaz'ı 1 yıllığına daha renklerine bağladı. Sarı-kırmızılıların yaptığı açıklamada, Kartal Kayra ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. 23 yaşındaki yıldız, Kayserispor formasıyla çıktığı 29 lig maçında 2 gole imza attı.

BERAT ÖZDEMİR BAŞAKŞEHİR'DE

Başakşehir Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al Ettifaq forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Berat Özdemir ile kondisyonel mecburi satın alma opsiyonlu 1+2 senelik kiralık sözleşme imzaladı. Berat, geçen sezon Trabzonspor'da kiralık olarak forma giymişti