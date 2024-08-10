Kasımpaşa - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Kasımpaşa - Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan başlıyor. 1. hafta müsabakasında Kasımpaşa ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KASIMPAŞA - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa - Konyaspor maçı 10 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15'te beIN Sport 2'de canlı yayınlanacak.

KEFİRLİ MUZLU FİT SMOOTHIE tarifi için tıklayın 😋