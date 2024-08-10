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İbrahim Hacıosmanoğlu:Güven ikliminde

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF'nin internet sitesi neden yayımlanan mesajında, "Her zaman açıkça ifade ettiğim gibi futbolun patronu kulüplerimizin değerli başkanları, gerçek sahibi de tribünleri dolduran barış ve kardeşlik duygularıyla futbola coşku katan taraftarlar ve futbolseverlerdir.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2024 Cumartesi 06:50
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İbrahim Hacıosmanoğlu:Güven ikliminde

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF'nin internet sitesi neden yayımlanan mesajında, "Her zaman açıkça ifade ettiğim gibi futbolun patronu kulüplerimizin değerli başkanları, gerçek sahibi de tribünleri dolduran barış ve kardeşlik duygularıyla futbola coşku katan taraftarlar ve futbolseverlerdir. Türkiye Futbol Federasyonu olarak bize düşen görev, dünyanın en sevilen oyununun adil ve adaletli olarak, renk ve forma ayırt etmeksizin, güven ikliminde oynanmasını sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

TARAFSIZ VE İLKELİ İLERLEYECEĞİZ

TÜRK futbolunun marka değerini uluslararası alanda hak ettiği seviyeye çıkarılması için çalışacaklarını ifade eden Hacıosmanoğlu, "Çıktığımız bu yolda kendimizden emin olarak tarafsız ve ilkeli bir şekilde ilerleyeceğiz. Tribünlerde ve ekran başında futbol oyununun güzelliklerini izleyeceğimiz yeni sezonda, bölgesinde futbolun da lideri olmayı hedefleyen büyük Türkiye'ye yakışır adil oyun için futbol ailemizin tüm fertlerini sorumlu ve bilinçli davranmaya davet ediyorum. Kulüplerimize başarılar dilerim" dedi.

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