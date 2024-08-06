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5 takım teknik adam değiştirdi

Süper Lig’de 2024-25 sezonu cuma günü başlayacak. Ligde bu sezon mücadele edecek olan 19 takımın 5’i yeni sezona yeni teknik direktörleriyle başlayacak

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2024 Salı 06:50
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5 takım teknik adam değiştirdi

Süper Lig'de 2024-25 sezonu için geri sayıma geçildi. Ligde bu sezon 19 takım mücadele edecek. Bu 19 takımın 14'ü geçen sezonki teknik direktörleriyle yola devam edecek. Sadece 5 takım yeni teknik direktörleriyle sezona başlıyor. Son şampiyon Galatasaray ile Atakaş Hatayspor, Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Eyüpspor, Gaziantep FK, Göztepe, Kasımpaşa, Konyaspor, Kayserispor, RAMS Başakşehir, Sipay Bodrum FK, Sivasspor ve Trabzonspor, geçen sezonu tamamlayan teknik adamlarıyla 2024- 2025'i açacak. Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor, Antalyaspor ve Samsunspor ise yeni sezon öncesinde teknik direktör değişikliğine giden ekipler oldu. Süper Lig'de mücadele edecek 19 takımın 13'ünde teknik direktörlük koltuğunda Türk çalıştırıcılar yer alırken, 6 ekip ise tercihini yabancılardan yana kullandı. En genç teknik direktör Arda Turan (37), en yaşlı isimler ise; Jose Mourinho ve Abdullah Avcı (61).

TERİM'İ GEÇEN YOK

Bu sezon Süper Lig'de görev alacak olan teknik direktörler içinde sadece iki isim organizasyonda şampiyonluk yaşadı: Okan Buruk ve Abdullah Avcı. Süper Lig'de en çok şampiyon olan teknik direktör ise 8 kezle Fatih Terim.

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