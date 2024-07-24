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Ecmel Faik Sarıalioğlu'ndan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret!

İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2024 Çarşamba 19:33
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Ecmel Faik Sarıalioğlu'ndan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret!

İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen görüşmede güncel gelişmeler ve Türk futboluna katkı sağlayabilecek projeler hakkında fikir alışverişi yapıldı.

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, ziyaretin sonunda İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'na A Milli Takım forması takdim etti.

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