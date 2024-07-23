Süper Lig’de 14 yabancı kararı

Türkiye Futbol Federasyonu yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetiminin ilk kararı yabancı sayısıyla ilgili oldu. TFF Süper Lig'in yeni sezonunda yabancısı oyuncu sayısı kuralında değişikliğe gitti. 12 olan yabancı futbolcu sayısı 14'e yükselecek. Profesyonel Liglerdeki Futbolcu Uygunluklarında değişiklikler yapılmasını kararlaştıran TFF'nin yaptığı açıklamada, Süper Lig'de A Takım Listesindeki futbolcu sayısı 26'dan 28'e çıkarıldığı açıklandı. Takım listesine yabancı 14 futbolcunun yazılabileceği belirtildi. Müsabaka isim listesinde ise bu futbolculardan 12'sinin yer alması uygulamasına devam edilmesi kararlaştırıldı.

1.LİG'DE 8 YABANCI

TFF'nin kararına göre Trendyol 1. Lig'de yabancı futbolcu sayısı 8 olarak belirlendi. TFF'nin yaptığı açıklamaya göre 8 yabancı maç listesinde yer alabilecek. Aynı anda 6 yabancı sahada olabilecek. TFF 2 ve TFF 3. Lig'de ise sadece yaş düzeltmeleri yapıldı.