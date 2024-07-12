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Umut Nayir kapışması
Geçen sezon ligde son hafta kalan Konyaspor, yeni sezonda korkulu rüya görmemek için kolları sıvadı. Hırvat stoper Calusic, ön libero Ufuk Akyol, sağ kanat Tunahan Taşçı ve sol kanat Yusuf Erdoğan'ı alan Anadolu Kartalı, hücum hattını takviye etmek için rotasını Fenerbahçe'ye çevirdi. Yeşil-beyazlılar, Fenerbahçe'yle kontratının son yılına giren Umut Nayir'i radarına aldı.
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