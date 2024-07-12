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Umut Nayir kapışması

Geçen sezon ligde son hafta kalan Konyaspor, yeni sezonda korkulu rüya görmemek için kolları sıvadı. Hırvat stoper Calusic, ön libero Ufuk Akyol, sağ kanat Tunahan Taşçı ve sol kanat Yusuf Erdoğan'ı alan Anadolu Kartalı, hücum hattını takviye etmek için rotasını Fenerbahçe'ye çevirdi. Yeşil-beyazlılar, Fenerbahçe'yle kontratının son yılına giren Umut Nayir'i radarına aldı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2024 Cuma 06:50
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Umut Nayir kapışması
Geçen sezon ligde son hafta kalan Konyaspor, yeni sezonda korkulu rüya görmemek için kolları sıvadı. Hırvat stoper Calusic, ön libero Ufuk Akyol, sağ kanat Tunahan Taşçı ve sol kanat Yusuf Erdoğan'ı alan Anadolu Kartalı, hücum hattını takviye etmek için rotasını Fenerbahçe'ye çevirdi. Yeşil-beyazlılar, Fenerbahçe'yle kontratının son yılına giren Umut Nayir'i radarına aldı. Çaykur Rize'nin de listesindeki 31 yaşındaki santrfor için devreye giren Konya ekibinde teknik direktör Ali Çamdalı, tecrübeli forvetle bir görüşme gerçekleştirdi. Umut Nayir transferinde önümüzdeki günlerde somut gelişmeler yaşanması bekleniyor. Geçen sezon Pendik'e kiralanan Nayir, 31 maçta 5 gol, 1 asist katkısı sağladı.
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