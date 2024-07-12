Marcao Sivas'a

Transferin hareketli kulüplerinden Sivasspor, hücum hattını takviye etmek için kolları sıvadı. Geçtiğimiz sezon Sivasspor'da forma giyidği 36 maçta attığı 22 golle dikkatleri üzerine çeken Rey Manaj'dan büyük bir bonservis geliri beklentisi olan Yiğidolar, transfer planlamasını da Arnavut yıldıza göre şekillendirecek. Bu gelişmeler üzerine santrfor arayışını sürdüren kırmızı-beyazlılar, geçen sezon Fatih Karagümrük'te kiralık oynayan tam adı Marcos Vinicius Amaral Alves olan Marcao'yu radarına aldı. 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'un da transfer girişiminde bulunduğu Brezilyalı golcü, tercihini Süper Lig'den yana kullandı.

BÜLENT UYGUN'UN GÖZDESİ

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un bizzat istediği futbolcular arasında yer alan Marcao'nun menajeri, oyuncunun Süper Lig'de oynamasını isterken, 30 yaşındaki dev golcünün de Yiğidolar'ın teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'yle sözleşmesinin son yılına giren Marcao, geçtiğimiz sezon devre arasında geldiği Fatih Karagümrük'te forma giydiği 14 maçta 7 gol, 1 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekmesine rağmen takımının Süper Lig'den düşmesine engel olamadı. Futbol kariyerinde 211 maça çıkan sambacı yıldız, 126 gol, 27 asist kaydetti.