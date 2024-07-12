Haberler Süper Lig Marcao Sivas'a

Marcao Sivas'a

Yiğidolar, Kocaeli’nin de ilgilendiği 1.96’lık dev santrforla el sıkıştı. Bonservisi Suudi ekibi Al-Ahli’de olan 30 yaşındaki sambacı, geçen sezon attığı 7 golle dikkati çekti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2024 Cuma 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Marcao Sivas'a

Transferin hareketli kulüplerinden Sivasspor, hücum hattını takviye etmek için kolları sıvadı. Geçtiğimiz sezon Sivasspor'da forma giyidği 36 maçta attığı 22 golle dikkatleri üzerine çeken Rey Manaj'dan büyük bir bonservis geliri beklentisi olan Yiğidolar, transfer planlamasını da Arnavut yıldıza göre şekillendirecek. Bu gelişmeler üzerine santrfor arayışını sürdüren kırmızı-beyazlılar, geçen sezon Fatih Karagümrük'te kiralık oynayan tam adı Marcos Vinicius Amaral Alves olan Marcao'yu radarına aldı. 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'un da transfer girişiminde bulunduğu Brezilyalı golcü, tercihini Süper Lig'den yana kullandı.

BÜLENT UYGUN'UN GÖZDESİ

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un bizzat istediği futbolcular arasında yer alan Marcao'nun menajeri, oyuncunun Süper Lig'de oynamasını isterken, 30 yaşındaki dev golcünün de Yiğidolar'ın teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'yle sözleşmesinin son yılına giren Marcao, geçtiğimiz sezon devre arasında geldiği Fatih Karagümrük'te forma giydiği 14 maçta 7 gol, 1 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekmesine rağmen takımının Süper Lig'den düşmesine engel olamadı. Futbol kariyerinde 211 maça çıkan sambacı yıldız, 126 gol, 27 asist kaydetti.

G.Saray'a 32 milyon Euro'luk süper yıldız!
F.Bahçe Alman panzeri ile coşacak!
DİĞER
Aynalı Tahir'in biricik aşkıydı yıllardır teknede yaşıyor! İşte 46 yaşındaki Yeşim Büber'in son hali...
Pençe vuruldu kilit kapanıyor | Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarihi ilk kez açıkladı: Tüm alanı kontrol altına alacağız
F.Bahçe'den flaş En Nesyri kararı!
BAY için Avrupa devleri sıraya girdi!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Buruk'tan Süper Kupa eleştirisi!
Cimbom Avusturya'da tat vermedi!
Deprem mi oldu son dakika 12 Temmuz
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 12 Temmuz bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 12 Temmuz bugün kimin maçı var? 08:10
Buruk'tan Süper Kupa eleştirisi! Buruk'tan Süper Kupa eleştirisi! 00:18
G.Saray'dan flaş Doue açıklaması! G.Saray'dan flaş Doue açıklaması! 00:17
CAS'tan karar çıktı! G.Saray ve Tete... CAS'tan karar çıktı! G.Saray ve Tete... 00:17
G.Saray'a 32 milyon Euro'luk süper yıldız! G.Saray'a 32 milyon Euro'luk süper yıldız! 00:17
Cimbom Avusturya'da tat vermedi! Cimbom Avusturya'da tat vermedi! 00:17
Daha Eski
Dzeko'ya tarihi teklif! Maaşıyla rekor kıracak Dzeko'ya tarihi teklif! Maaşıyla rekor kıracak 00:17
Menajeri açıkladı! Kerem'in gitmek istediği takım... Menajeri açıkladı! Kerem'in gitmek istediği takım... 00:17
Brezilya'da büyük skandal! Polis futbolcuyu bacağından vurdu Brezilya'da büyük skandal! Polis futbolcuyu bacağından vurdu 00:17
Beşiktaş Immobile ile imzalıyor! İşte sözleşme detayları Beşiktaş Immobile ile imzalıyor! İşte sözleşme detayları 00:17
Rafa Silva: Quaresma etkisi yapmak istiyorum Rafa Silva: Quaresma etkisi yapmak istiyorum 00:17
Süper Lig'de fikstür çekildi! İşte derbi haftaları Süper Lig'de fikstür çekildi! İşte derbi haftaları 00:17