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Bodrum FK sponsorunu buldu
Süper Lig'in yeni ekibi Bordum FK, Sipay Elektronik'le isim sponsorluğu anlaşması imzaladı. Ege ekibi, gelecek sezon Sipay Bodrum FK ismiyle Süper Lig'de yer alacak. Sipay CEO'su Semih Muşabak, "Bu iş birliğinin, hem sportif hem de ekonomik anlamda önemli faydalar sağlayacağına inanıyorum" dedi. Bordum FK Basın Sözcüsü Onur Talay ise; "Süper Lig'e Sipay'la merhaba dedik, devamı gelecek" dedi.
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