Haberler Süper Lig SÜPER LİG KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Süper Lig fikstür çekimi saat kaçta, hangi kanalda?

SÜPER LİG KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Süper Lig fikstür çekimi saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de 2024/2025 sezonu heyecanı başlıyor. Bu yıl 19 takımın mücadele edeceği Süper Lig, 9 Ağustos'ta başlayacak ve 1 Haziran'da sona erecek. Futbol heyecanını başlatmak isteyen sporseverler, fikstür kura çekimini canlı izlemek istiyor. Peki Süper Lig fikstür çekimi saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2024 Perşembe 11:52 Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2024 Perşembe 12:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SÜPER LİG KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Süper Lig fikstür çekimi saat kaçta, hangi kanalda?

SÜPER LİG KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig'de heyecan başlıyor. Fikstür çekimi için nefesler tutulmuşken bu sezon Süper Lig'de karşılaşacak takımların maç tarihleri belli olacak. Geçen sezon 4 takımın küme düştüğü ligde şampiyon Galatasaray oldu. Trendyol 1. Lig'in şampiyonluğunu ise Eyüpspor üstlendi. Bu sezonda Eyüpspor'un yanı sıra Göztepe ve play-off galibi Bodrumspor da Süper Lig'de mücadele edecek. Peki Süper Lig fikstür çekimi saat kaçta, hangi kanalda?

SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig 2024/2025 sezonu fikstür çekimi, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. 11 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'te başlayacak kura çekimi, beIN Sports Haber ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9-10-11-12 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak.

Sezonun ilk yarısı 20-21-22-23 Aralık'taki 17. hafta müsabakalarının ardından tamamlanacak.

İkinci devrenin 3-4-5-6 Ocak'taki 18. hafta karşılaşmalarıyla başlayacağı ligde sezon, 1 Haziran 2025 tarihinde tamamlanacak.

Reklam
F.Bahçe'ye Krunic piyangosu! Yeni adresi...
DİĞER
Akasya Durağı'nın köylü güzeli Zeyno değişimi ile yürek hoplattı! Sitare Akbaş'ın Instagram halleri olay...
EMEKLİYE EK ZAM İÇİN GÖZLER KÜLLİYE'DE | SSK ve Bağ-Kurlunun taban aylığı ne kadar olacak? Ek zamlı maaşlar ne zaman yatacak?
F.Bahçe'den bir bomba daha! Takıma geri dönüyor
G.Saray'a 32 milyon Euro'luk süper yıldız!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'ye Krunic piyangosu! Yeni adresi...
Dzeko'ya tarihi teklif! Maaşıyla rekor kıracak
Bedelli askerlik ücreti son dakika 2024 Temmuz
KPSS 2024/1 TERCİH EKRANI | KPSS merkezi atama tercih tarihleri, nasıl yapılır?
Emekliye ek zam gelecek mi? SSK, BAĞKUR Kök maaş, taban aylıklar artacak mı?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye Krunic piyangosu! Yeni adresi... F.Bahçe'ye Krunic piyangosu! Yeni adresi... 11:41
Dzeko'ya tarihi teklif! Maaşıyla rekor kıracak Dzeko'ya tarihi teklif! Maaşıyla rekor kıracak 11:41
G.Saray'dan sürpriz transfer hamlesi! G.Saray'dan sürpriz transfer hamlesi! 10:35
Djiku: Jose Mourinho bir futbol efsanesi Djiku: Jose Mourinho bir futbol efsanesi 10:31
Galatasaray hazırlık maçı yayın bilgileri! Galatasaray hazırlık maçı yayın bilgileri! 09:47
G.Saray'a 32 milyon Euro'luk süper yıldız! G.Saray'a 32 milyon Euro'luk süper yıldız! 09:26
Daha Eski
F.Bahçe'den bir bomba daha! Takıma geri dönüyor F.Bahçe'den bir bomba daha! Takıma geri dönüyor 09:18
Nunez Kolombiya taraftarlarıyla yumruklaştı! Nunez Kolombiya taraftarlarıyla yumruklaştı! 09:16
Davinson'lu Kolombiya Copa America'da finalde! Davinson'lu Kolombiya Copa America'da finalde! 08:43
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 11 Temmuz bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 11 Temmuz bugün kimin maçı var? 08:20
Teixeira müjdesi! Ailesi de F.Bahçe'yi istiyor Teixeira müjdesi! Ailesi de F.Bahçe'yi istiyor 00:37
F.Bahçe'den tatsız prova! F.Bahçe'den tatsız prova! 00:36