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Sivaslı Kvet Dender'de
Sivasspor'da bir ayrılık yaşandı. Geçen sezon Çekya ekibi Viktoria Plzen'den kiralanan 26 yaşındaki orta saha Roman Kvet, takımına geri dönerken, tekrar kiralık olarak bu sefer Belçika'nın yolunu tuttu. Genç maestro, Belçika'da Dender'e kiralandı. Geçtiğimiz sezon Yiğidolar'da 26 karşılaşmada görev yapan Çekyalı orta saha, 1 gol, 2 asist katkısı sağladı.
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