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Gaziantep'te toplantı
Gaziantep FK'de yeni sezonda sıkıntı yaşanmaması için düğmeye basıldı. Kırmızı- siyahlılarda bugün Vali Kemal Çeber ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'le birlikte iş adamlarının da katılacağı önemli bir toplantı yapılacak. Toplantıda yeni yönetim ve mali konular konuşulacak. Gaziantep ekibi için maddi destek istenecek ve önemli adımlar atılacak.
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