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Bostan Konyaspor'a

Yeni sezonda Trendyol Süper Lig'de geçen sezon yaşadığı gibi korkulu rüya görmek istemeyen Konyaspor, dört koldan transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeşil-beyazlılar, Trendyol 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'nden Melih Bostan'ı radarına aldı. Anadolu Kartalı, sözleşmesi 2026'da bitecek olan 20 yaşındaki santrfor için girişimlere başladı. Genç forvet, geçtiğimiz sezon kırmızı- siyahlılarda 19 maçta boy gösterirken, 9 gol, 4 asist katkısı sağlayarak dikkatleri üzerine çekti. Melih Bostan, A Milli Takım hariç tüm alt yaş kategorilerinde de ter döktü.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2024 Pazartesi 06:50
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Bostan Konyaspor'a
Yeni sezonda Trendyol Süper Lig'de geçen sezon yaşadığı gibi korkulu rüya görmek istemeyen Konyaspor, dört koldan transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeşil-beyazlılar, Trendyol 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'nden Melih Bostan'ı radarına aldı. Anadolu Kartalı, sözleşmesi 2026'da bitecek olan 20 yaşındaki santrfor için girişimlere başladı. Genç forvet, geçtiğimiz sezon kırmızı- siyahlılarda 19 maçta boy gösterirken, 9 gol, 4 asist katkısı sağlayarak dikkatleri üzerine çekti. Melih Bostan, A Milli Takım hariç tüm alt yaş kategorilerinde de ter döktü.
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