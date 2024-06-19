Halil Bodrum'a

Yeni sezonda tarihinde ilk kez Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek olan Bodrum FK, dış transferde gözünü kanat oyuncusu Halil Akbunar'a çevirdi. Süper Lig'e veda eden Pendikspor'la yollarını ayıran 30 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusuyla görüşmelere başladığı öğrenilen yeşil-beyazlıların, önemli bir mesafe kat ettiği bildirildi. Göztepe'de profesyonelliğe adım atan Akbunar, sarı-kırmızılılarda 2'nci Lig, 1'inci Lig ve Süper Lig tecrübesi yaşadı.

İKİ KEZ MİLLİ OLDU

KİRALIK olarak Elazığspor'da da oynayan Halil Akbunar, 2021-22'de Belçika'da Westerlo'ya transfer olup ardından yeniden Türkiye'ye döndü. Eyüpspor'la anlaşan başarılı futbolcu, geçen sezonu ise Süper Lig'de Pendikspor forması altında geçirdi ve 37 maçta Akbunar, 2 bin 787 dakika süre aldı. 5 gol, 3 asist katkısına rağmen takımının ligden düşmesine engel olamadı. Halil Akbunar 2 kez A Milli Takım'da da forma giydi.