Devrim yapacağız

Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına aday olan Servet Yardımcı, onemli acıklamalar yaptı. Yardımcı, "Turkı̇ye, her alanda kendı̇ sorunlarını cozebı̇lecek bı̇lgı̇ye, becerı̇ye ve tecrubeye sahı̇ptı̇r. 18 Temmuz secı̇mı̇, Turk futbolunda aklıselı̇mı̇n, sağduyunun, bı̇lgı̇nı̇n, ı̇letı̇şı̇mı̇n ve ı̇ş bı̇rlı̇ğı̇nı̇n yukseldı̇ğı̇ bı̇r donemı̇n başlangıcı olmalıdır. Turk futbolunda her şey yenı̇lenecek, dunyada ve Avrupa'da var olan sı̇stemler ulkemı̇zde hayata gececektı̇r. Ekip olarak bu işlerin ustesinde gelebileceğimize inanıyorum. Turk futbolu Avrupa'nın en iyi yonetilen federasyonları arasında yerini alacak" ifadelerini kullandı.