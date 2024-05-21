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Konya'dan Galatasaray'a geçit yok

Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ı RAMS Park'ta 1-0 yenerek şampiyonluk şansını son haftaya taşıdı. Eğer Konyaspor son hafta evinde sarı-kırmızılıları yenerse Fenerbahçe ikili averajda üstün olduğu için şampiyon olacak. Galatasaray son hafta Konya'dan beraberlikle dönse bile şampiyon olacak. Ancak yeşil-beyazlılar, sahasında Galatasaray'ı ağırladığı son 3 lig maçından da galibiyetle ayrıldı. Anadolu Kartalı, güçlü rakibini 2020-21'de 4-3, 2021-22'de 2-0 ve 2022-23'te 2-1 yenmeyi başardı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 06:50
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Konya'dan Galatasaray'a geçit yok
Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ı RAMS Park'ta 1-0 yenerek şampiyonluk şansını son haftaya taşıdı. Eğer Konyaspor son hafta evinde sarı-kırmızılıları yenerse Fenerbahçe ikili averajda üstün olduğu için şampiyon olacak. Galatasaray son hafta Konya'dan beraberlikle dönse bile şampiyon olacak. Ancak yeşil-beyazlılar, sahasında Galatasaray'ı ağırladığı son 3 lig maçından da galibiyetle ayrıldı. Anadolu Kartalı, güçlü rakibini 2020-21'de 4-3, 2021-22'de 2-0 ve 2022-23'te 2-1 yenmeyi başardı.
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