Trendyol Süper Lig'de 37. hafta maçları | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 37. hafta karşılaşmasında küme düşme hattında büyük çekişmeler yaşanıyor. Bu maçların tüm detayları haberimizde...
ANKARAGÜCÜ - PENDİKSPOR İLK 11'LER:
MKE Ankaragücü: Bahadır, Kazımcan, Mujakic, Radakovic, Kitsiou, Pedri, Tolga, Efkan, Garry Rodrigues, Bassogog, Ali Sowe
Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Nuno, Welinton, Alpaslan, Erdem Özgenç, Midtsjö, Lusamba, Gökcan, Diaby, Halil, Umut
GAZİANTEP FK - F. KARAGÜMRÜK İLK 11'LER
Gaziantep FK: Nita, Mustafa, Ertuğrul, N'Koulou, Djilobodji, Mbakata, Ogün, Maxim, Markovic, Gradel, Badji
Vavacars Fatih Karagümrük: Sirigu, Biraschi, Koray, Ceccherini, Levent, Rohden, Kourbelis, Can, Eysseris, Mendes, Markao
KAYSERİSPOR - KONYASPOR İLK 11'LER
Mondihome Kayserispor: Onurcan Piri, Gökhan Sazdağı, Jeanvier, Kolotvetsios, Carole, Kartal Kayra, Mehdi Bourabia, Mane, Cardoso, Boa Morte, Nazon
Tümosan Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Adil, Hadebe, Guilherme, Nzonzi, Soner, Alassane Ndao, Oğulcan, Valon Ethemi, Sokol Cikalleshi
Ç. RİZESPOR - KASIMPAŞA İLK 11'LER
Çaykur Rizespor: Tarık, Taha, Mocsi, Anıl, Hojer, Shelvey, Muammer, Akintola, Olawoyin, Zeqiri, Gaich
Kasımpaşa: Gianniotis, Gökhan, Sadık, Porozo, Ben Ouannes, Sadiku, Fall, Hajradinovic, Ngoy, Da Costa
SAMSUNSPOR - ALANYASPOR İLK 11'LER
Yılport Samsunspor: Okan, Zeki, Yunus Emre, van Drongelen, Soner, Ait-Bennasser, Taylan, Holse, Ntcham, Emre, Mouandilmadji
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Aliti, Lima, Balkovec, Fer, Richard, Oğuz Zaydın, Efecan, Loide Augusto, Ahmed Hassan