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Trendyol Süper Lig'de 37. hafta maçları | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında heyecan devam ediyor. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadeleler aynı saatte başladı. MKE Ankaragücü - Pendikspor, Gaziantep FK - Fatih Karagümrük, Kayserispor - Konyaspor, Çaykur Rizespor - Kasımpaşa ve Samsunspor - Alanyaspor maçlarının ilk 11'lerini ve CANLI ANLATIMLARINI haberimizden takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2024 Cumartesi 19:10 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2024 Cumartesi 19:20
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Trendyol Süper Lig'de 37. hafta maçları | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 37. hafta karşılaşmasında küme düşme hattında büyük çekişmeler yaşanıyor. Bu maçların tüm detayları haberimizde...

ANKARAGÜCÜ - PENDİKSPOR İLK 11'LER:

MKE Ankaragücü: Bahadır, Kazımcan, Mujakic, Radakovic, Kitsiou, Pedri, Tolga, Efkan, Garry Rodrigues, Bassogog, Ali Sowe

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Nuno, Welinton, Alpaslan, Erdem Özgenç, Midtsjö, Lusamba, Gökcan, Diaby, Halil, Umut

GAZİANTEP FK - F. KARAGÜMRÜK İLK 11'LER

Gaziantep FK: Nita, Mustafa, Ertuğrul, N'Koulou, Djilobodji, Mbakata, Ogün, Maxim, Markovic, Gradel, Badji

Vavacars Fatih Karagümrük: Sirigu, Biraschi, Koray, Ceccherini, Levent, Rohden, Kourbelis, Can, Eysseris, Mendes, Markao

KAYSERİSPOR - KONYASPOR İLK 11'LER

Mondihome Kayserispor: Onurcan Piri, Gökhan Sazdağı, Jeanvier, Kolotvetsios, Carole, Kartal Kayra, Mehdi Bourabia, Mane, Cardoso, Boa Morte, Nazon

Tümosan Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Adil, Hadebe, Guilherme, Nzonzi, Soner, Alassane Ndao, Oğulcan, Valon Ethemi, Sokol Cikalleshi

Ç. RİZESPOR - KASIMPAŞA İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Tarık, Taha, Mocsi, Anıl, Hojer, Shelvey, Muammer, Akintola, Olawoyin, Zeqiri, Gaich

Kasımpaşa: Gianniotis, Gökhan, Sadık, Porozo, Ben Ouannes, Sadiku, Fall, Hajradinovic, Ngoy, Da Costa

SAMSUNSPOR - ALANYASPOR İLK 11'LER

Yılport Samsunspor: Okan, Zeki, Yunus Emre, van Drongelen, Soner, Ait-Bennasser, Taylan, Holse, Ntcham, Emre, Mouandilmadji

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Aliti, Lima, Balkovec, Fer, Richard, Oğuz Zaydın, Efecan, Loide Augusto, Ahmed Hassan

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