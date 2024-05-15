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En avantajlı Samsunspor
Konya'dan puansız dönen Samsunspor, ligde kalma mücadelesi veren 8 takım arasında en avantajlı konumdaki ekip olarak öne çıkıyor. 42 puanla 12. kırmızı-şimşekler, tehlikeyi en az hissedecek takımlar arasında. Karadeniz ekibi, son iki maçta yenilse de düşme hattındaki 37 puanlı Karagümrük ve Hatayspor'un puan kayıpları halinde düşme tehlikesinden kurtulacak. Diğer rakiplerin birbirleriyle oynaması da Samsunspor'un elini güçlendiriyor.
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