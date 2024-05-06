Gaziantep’te kazanan yok

Süper LİG'de küme düşme hattından kurtulmak için çabalayan Gaziantep FK, aynı skınıtıyı yaşayan Hatay ile evinde 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip, 12. dakikada öne geçti. Sorescu'nun kornerinde Dragus şutunu çekti. Üst direkten dönentopu Djilobodji tamamladı: 1-0. Hatayspor bu gole 3 dakika sonra karşılık verdi. 15'te Ghoulam'ın uzun taş atışında Kilama kafayı vurdu, Djilobodji kendi ağlarına gönderdi. Dragus, 86'da penaltı kaçırdı.

DRAGUS KAÇIRDI

Gaziantep FK, evindeki maçta büyük talihsizlikler yaşadı... Rakip ağları havalandıran Djilobodji, kendi kalesine attığı golle takımını yakarken, golcü Dragus da, penaltıyı dışarı atarak takımını galibiyetten etti.