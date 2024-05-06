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Avrupalı Başakşehir

Şehir, Alanya ve Rize’nin puan kaybettiği haftada Kasımpaşa’yı dörtledi. Pelkas, Davidson (2) ve Kemen'le farka giden turuncu-lacivertliler, 4. sıradaki yerini korudu

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2024 Pazartesi 06:50
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Avrupalı Başakşehir

Avrupa kupalarını hedefleyen iki takım Başakşehir ve Kasımpaşa, Fatih Terim Stadı'nda kozlarını paylaştı. Maça hızlı başlayan Şehir, 15'te Pelkas ve 24'te Davidson skoru 2-0 yaptı ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi. İkinci devreye golle başlayan konuk ekip Kasımpaşa oldu. 47'de Ben Ouanes, farkı bire indirdi. Turuncu-lacivertlilerde 69'da sahneye günün başarılı ismi Davidson çıktı. Brezilyalı forvet, Figueiredo'nun pasında skoru 3-1'e getirdi. Başakşehir'de kapanışı 86'da Kemen yaptı ve Çağdaş Atan'ın öğrencileri, 4'te 4'le Avrupa kupaları yolunda dev bir adım attı.

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