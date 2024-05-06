Avrupalı Başakşehir

Avrupa kupalarını hedefleyen iki takım Başakşehir ve Kasımpaşa, Fatih Terim Stadı'nda kozlarını paylaştı. Maça hızlı başlayan Şehir, 15'te Pelkas ve 24'te Davidson skoru 2-0 yaptı ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi. İkinci devreye golle başlayan konuk ekip Kasımpaşa oldu. 47'de Ben Ouanes, farkı bire indirdi. Turuncu-lacivertlilerde 69'da sahneye günün başarılı ismi Davidson çıktı. Brezilyalı forvet, Figueiredo'nun pasında skoru 3-1'e getirdi. Başakşehir'de kapanışı 86'da Kemen yaptı ve Çağdaş Atan'ın öğrencileri, 4'te 4'le Avrupa kupaları yolunda dev bir adım attı.