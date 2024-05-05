Haberler Süper Lig TFF, Seçimli Mali Genel Kurul'un 18 Temmuz'da yapılacağını yineledi

TFF, Seçimli Mali Genel Kurul'un 18 Temmuz'da yapılacağını yineledi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Seçimli Mali Genel Kurul'un kulüplerin büyük çoğunluğunun sağduyulu tutumu nedeniyle 18 Temmuz'da yapılacağını yineledi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2024 Pazar 14:39
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TFF, Seçimli Mali Genel Kurul'un 18 Temmuz'da yapılacağını yineledi

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, bazı kulüplerin ve yöneticilerinin kişisel hırs, çıkar ve menfaatlerini milli menfaatlerin önünde tuttuğu belirtildi.

Söz konusu kulüplerin seçim sürecini aceleye getirmeye çalıştıkları vurgulanarak, "Seçimli kongre ve imza süreci kulüplerimizin büyük çoğunluğunun sağduyulu tutumlarıyla amacına ulaşamamıştır. Daha önce de ilan ettiğimiz gibi TFF Seçimli Mali Genel Kurulu 18 Temmuz tarihinde yapılacaktır. Bu süreçte Türk futbolunun ortak menfaatlerini her şeyin üzerinde tutarak son derece sorumlu davranan Türk futbol ailesinin büyük çoğunluğuna tekrar teşekkür ederiz." denildi.

TFF'NİN TÜRK FUTBOLUNUN AMİR KURUMU KONUMUNU SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİ AKTARILARAK, ŞU İFADELERE YER VERİLDİ:

"Bazı kulüplerin sportif başarısızlıklarının tutarsız bahanesi olarak sporseverlerin önüne TFF'nin ve kurullarının atılma çabası, TFF'nin kurumsal yapısının zaafiyete uğratılmaya çalışılması Türk futboluna ihanet etmektir. Türkiye'deki futbol ailesinin her aşamada ve her şartta doğru bilgilenmesi için tüm şeffaflığımız ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve sürdürmeye de devam edeceğiz. Herhangi bir kulübümüzün ve kulüp başkanımızın kötü niyetli ve amacı Türk futbolunu değersizleştirmek olan bazı odakların manipülasyonlarına maruz kalmamaları için talep ettikleri her türlü desteği ve bilgiyi kendileriyle paylaşacağımızı da bilmelerini isteriz."

EN ÖNEMLİ KONSANTRASYONLARININ MİLLİ TAKIMIN BAŞARISI OLDUĞU DA DİLE GETİRİLEN AÇIKLAMA, ŞÖYLE SON BULDU:

"Bu açıdan özellikle Türk futbolunun içine sokulmaya çalışılan kaos ortamına hizmet etmemek ve hedefi dünya futbolunda söz sahibi olmak olan güzide kulüplerimizin saygıdeğer başkan ve değerli yöneticilerinin hiçbir yetkisi ve bilgisi olmayan bazı kaynakları referans almaması da büyük önem arz etmektedir. Zira gönül verdiği renkler birbirinden farklı olsa da ay-yıldızlı forma söz konusu olduğunda A Milli Takımımızla birlikte tek yürek olan milletimize duyduğumuz sorumluluğumuz gereği Avrupa Futbol Şampiyonası arifesinde Türk futbolunun amir kurumu olan Türkiye Futbol Federasyonu'nun en önemli konsantrasyonu A Milli Takımımızın başarısı olacaktır."

G.Saray'dan sağ bek harekatı! Aurier'in yerine gelecek
G.Saray'da büyük tehlike! Buruk kara kara düşünüyor
DİĞER
İdo Tatlıses'in ablası Melek Zübeyde ikizleri öpmeye doyamadı! 'Minik Tatlısesler'e hala ziyareti! Yasemin Şefkatli paylaştı...
"PKK ile birlik olmak beka" diyen Talabani tutuştu! Türkiye'nin askeri harekatı öncesi ABD'ye yalvarmaya gitti
Kent'in geleceği o isme bağlı!
F.Bahçe'nin yıldızı Arda Turan'ın öğrencisi olacak!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray Sivasspor maçı hangi kanalda?
G.Saray'da büyük tehlike! Buruk kara kara düşünüyor
İstanbul baraj doluluk oranı
A SPOR CANLI ŞİFRESİZ İZLE
TV 8 CANLI YAYIN
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TFF açıkladı: Seçim tarihi... TFF açıkladı: Seçim tarihi... 14:37
G.Saray'da büyük tehlike! Buruk kara kara düşünüyor G.Saray'da büyük tehlike! Buruk kara kara düşünüyor 13:38
İsmail Kartal kararını verdi! İsmail Kartal kararını verdi! 13:15
G.Saray Sivasspor maçı hangi kanalda? G.Saray Sivasspor maçı hangi kanalda? 13:07
Kent'in geleceği o isme bağlı! Kent'in geleceği o isme bağlı! 13:02
VAR hakemi açıklandı! VAR hakemi açıklandı! 12:47
Daha Eski
Buruk'tan takıma kritik uyarı! Buruk'tan takıma kritik uyarı! 12:08
Antalyaspor'dan Nuri Şahin açıklaması! "Beşiktaş..." Antalyaspor'dan Nuri Şahin açıklaması! "Beşiktaş..." 12:03
Timberwolves seride öne geçti! Timberwolves seride öne geçti! 11:33
F.Bahçe'nin yıldızı Arda Turan'ın öğrencisi olacak! F.Bahçe'nin yıldızı Arda Turan'ın öğrencisi olacak! 11:28
İspanya'da Arda Güler manşetlerde! Bir ilk yaşadı... İspanya'da Arda Güler manşetlerde! Bir ilk yaşadı... 11:19
G.Saray Sivasspor maçı hangi kanalda? G.Saray Sivasspor maçı hangi kanalda? 10:55