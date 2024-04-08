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Süper Lig kulüplerinden flaş TFF hamlesi! İmza toplanmaya başladı

Son dakika spor haberleri... Süper Lig kulüpleri, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için noter onaylı imza toplamaya başladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2024 Pazartesi 15:45
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Süper Lig kulüplerinden flaş TFF hamlesi! İmza toplanmaya başladı

Süper Lig kulüpleri, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için noter onaylı imza toplamaya başladı. Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki ofisinde bir araya kulüp temsilcileri, noter onaylı imzalarını veriyor.

Bazı kulüp temsilcilerinin de imzalarını bulundukları kentlerden verecekleri bildirildi.

Delegelerin yüzde 40'ının noterden imzasının toplanması halinde TFF Yönetim Kurulunun statüye göre bir ay içinde olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi gerekiyor.

Federasyonun seçime gitmemesi durumunda oy kullanan delegelerin konuyu FIFA'ya taşıma hakları bulunuyor.

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