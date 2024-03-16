Adana Demirspor Sivasspor maçı CANLI İZLE (Yukatel Adana Demirspor-EMS Yapı Sivasspor canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Yukatel Adana Demirspor ile EMS Yapı Sivasspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
ADANA DEMİRSPOR - SİVASSPOR İLK 11'LER
A. Demirspor: Magomedaliyev, Atal, Gravillon, Semih, Mohammadi, Yusuf Sarı, Michut, Maestro, Yusuf Erdoğan, Emre Akbaba, Mendoza.
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Appindangoye, Caner, Uğur, İbrahim, Charisis, Mijo Caktas, Tugunboev, Menig, Koita.
ADANA DEMİRSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Adana Demirspor - Sivasspor maçı 16 Mart Cumartesi günü saat 20:30'da başladı. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.