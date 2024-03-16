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Adana Demirspor Sivasspor maçı CANLI İZLE (Yukatel Adana Demirspor-EMS Yapı Sivasspor canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Yukatel Adana Demirspor sahasında EMS Yapı Sivasspor'u ağırlıyor. İki takım da mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor. Karşılaşmanın tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2024 Cumartesi 20:50 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2024 Cumartesi 21:00
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Adana Demirspor Sivasspor maçı CANLI İZLE (Yukatel Adana Demirspor-EMS Yapı Sivasspor canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Yukatel Adana Demirspor ile EMS Yapı Sivasspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...

ADANA DEMİRSPOR - SİVASSPOR İLK 11'LER

A. Demirspor: Magomedaliyev, Atal, Gravillon, Semih, Mohammadi, Yusuf Sarı, Michut, Maestro, Yusuf Erdoğan, Emre Akbaba, Mendoza.

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Appindangoye, Caner, Uğur, İbrahim, Charisis, Mijo Caktas, Tugunboev, Menig, Koita.

ADANA DEMİRSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Sivasspor maçı 16 Mart Cumartesi günü saat 20:30'da başladı. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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