Haberler Süper Lig Pendikspor - İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Pendikspor - İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Pendikspor ile İstanbulspor kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Pendikspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2024 Perşembe 09:30 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2024 Perşembe 09:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Pendikspor - İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Pendikspor - İstanbulspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Pendikspor ile İstanbulspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Pendikspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PENDİKSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Pendikspor - İstanbulspor maçı 15 Mart Cuma günü saat 20.30'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı izleyebilirsiniz.

🍪SOĞUK KURABİYE TARİFİ İÇİN TIKLAYIN👈

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu! İşte Devler Ligi’nde yoluna devam eden son 8 takım…
Bu paralar buzdağının görünen yüzü! İşte CHP'nin şaibeli para skandalının kilit isimleri...
Beşiktaş'ta Santos tartışması!
Dünya yıldızı Cimbom'a geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Çarpıcı yorum! "G.Saray'ın iki büyük avantajı var"
Beşiktaş'ta Santos tartışması!
AFAD, Kandilli son depremler listesi (14 Mart 2024)
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 14 Mart rakamları
Namaz vakitleri İstanbul | 14 Mart Perşembe
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe ve G.Saray istemişti! Ünlü futbolcu tutuklandı F.Bahçe ve G.Saray istemişti! Ünlü futbolcu tutuklandı 09:47
Çarpıcı yorum! "G.Saray'ın iki büyük avantajı var" Çarpıcı yorum! "G.Saray'ın iki büyük avantajı var" 09:43
Beşiktaş'ta Santos tartışması! Beşiktaş'ta Santos tartışması! 09:41
30. hafta başlıyor! İşte maç programı 30. hafta başlıyor! İşte maç programı 09:35
Beşiktaş'tan flaş Aboubakar kararı! Beşiktaş'tan flaş Aboubakar kararı! 09:31
Empoli - Bologna maçı ne zaman? Empoli - Bologna maçı ne zaman? 09:15
Daha Eski
Toulouse - Lyon maçı ne zaman? Toulouse - Lyon maçı ne zaman? 09:11
Köln - Leipzig maçı ne zaman? Köln - Leipzig maçı ne zaman? 09:07
Osayi'ye çılgın teklif! Osayi'ye çılgın teklif! 09:00
Real Sociedad - Cadiz maçı ne zaman? Real Sociedad - Cadiz maçı ne zaman? 09:00
Zaha'ya milli takım şoku! Zaha'ya milli takım şoku! 08:59
Ara transferde 10 milyon euro'ya gidiyormuş! Sürpriz detay Ara transferde 10 milyon euro'ya gidiyormuş! Sürpriz detay 08:57