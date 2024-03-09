Başakşehir Antalyaspor maçı CANLI İZLE (Rams Başakşehir-Bitexen Antalyaspor canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında Rams Başakşehir ile Bitexen Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
BAŞAKŞEHİR - ANTALYASPOR İLK 11'LER
Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Hamza, Opoku, Lima, Berkay, Deniz Türüç, Kemen, Aleksic, Davidson, Piatek.
Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Veysel, Bahadır, Erdoğan, Streek, Ufuk, Kaluzinski, Larsson, Saric, Buksa.
BAŞAKŞEHİR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Başakşehir - Antalyaspor maçı 9 Mart Cumartesi günü saat 19:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.