Haberler Süper Lig Başakşehir Antalyaspor maçı CANLI İZLE (Rams Başakşehir-Bitexen Antalyaspor canlı anlatım)

Başakşehir Antalyaspor maçı CANLI İZLE (Rams Başakşehir-Bitexen Antalyaspor canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Rams Başakşehir sahasında Bitexen Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. İki takım da mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor. Karşılaşmanın tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2024 Cumartesi 18:56 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2024 Cumartesi 19:00
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Başakşehir Antalyaspor maçı CANLI İZLE (Rams Başakşehir-Bitexen Antalyaspor canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında Rams Başakşehir ile Bitexen Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...

BAŞAKŞEHİR - ANTALYASPOR İLK 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Hamza, Opoku, Lima, Berkay, Deniz Türüç, Kemen, Aleksic, Davidson, Piatek.

Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Veysel, Bahadır, Erdoğan, Streek, Ufuk, Kaluzinski, Larsson, Saric, Buksa.

BAŞAKŞEHİR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Antalyaspor maçı 9 Mart Cumartesi günü saat 19:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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