Antalya 3'lük attı

Antalyaspor 5 haftalık galibiyet hasretine, evinde Gaziantep FK'yı 1-0 yenerek son verdi... Antalyaspor, 13. dakikada gole çok yaklaştı. Ufuk Akyol'un pasında Van de Streek'in şutunda, kaleci Nita'dan seken topu, M'Bakata kale çizgisi önünde kafayla uzaklaştırmak istedi. Topu önünde bulan Streek, bu kez Buksa'yı gördü. Ancak önce Nita, sonra sında yine M'Bakata çizgi üzerinde gole izin vermedi. 40'ıncı dakikada Bünyamin'in ortasına iyi yükselen Larsson, yaptığı kafa vuruşuyla günün başarılı ismi kaleci Nita'ya rağmen golü attı.

VAR'DA ÇİFTE İNCELEME

Karşılaşmanın 53. dakikasında VAR'da yapılan çifte inceleme nedeniyle oyun 3 dakika durdu. Gaziantep FK'nin penaltı bekletiği pozisyon ve öncesinde aynı takımdan Markovic'in Antalyasporlu rakibinden topu faulle alması incelendi. Uzun bekleyiş sonrasında Antalyaspor lehine faul çıktı.