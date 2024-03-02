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Yayında son gün

Futbol Federasyonu’nun yayın ihalesi için verdiği ek süre bugün saat 13.00’te sona eriyor.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2024 Cumartesi 06:50
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Yayında son gün

TFF, Saran Medya ile beIN Sports'un katıldığı 3 yıllık verilecek olan Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig yayın hakları ihalesinin iptal edildiğini duyurmuştu. Federasyondan yapılan açıklamada, teklif bedellerinin yetersiz bulunması nedeniyle Yayın İhale Komisyonu tarafından ihalenin iptali yönünde tavsiye kararı alındığı belirtilmişti. Ancak TFF tarafından alınan karar gereği Yayın İhale Komisyonunun önerileri doğrultusunda belirlenen yayın ihalesi muhammen bedeli ve diğer kriterlerin sağlanması şartıyla, Süper Lig ve 1. Lig yayın haklarının devrine ilişkin olarak tüm ilgililere bugün saat 13.00'e kadar tekliflerini iletmeleri için süre verildi.

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