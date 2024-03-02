Haberler Süper Lig 28. HAFTA VAR KAYITLARI NE ZAMAN? TFF Süper Lig 28. hafta VAR kayıtları nasıl, nereden izlenir?

28. HAFTA VAR KAYITLARI NE ZAMAN? TFF Süper Lig 28. hafta VAR kayıtları nasıl, nereden izlenir?

TFF, sahada incelenen VAR kayıtlarını geçtiğimiz haftadan itibaren kamuoyu ile paylşamaya başladı. Süper Lig'de 26. haftadan itibaren maçın hakeminin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtları sesli ve görüntülü olarak yayımlanırken 28. haftanın VAR kayıtları hakkında araştırmalar da hız kazandı. Peki 28. hafta VAR kayıtları ne zaman açıklanacak? TFF Süper Lig 28. hafta VAR kayıtları nasıl, nereden izlenir? Detaylar haberimizde...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2024 Cumartesi 12:30 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2024 Cumartesi 12:50
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28. HAFTA VAR KAYITLARI NE ZAMAN? TFF Süper Lig 28. hafta VAR kayıtları nasıl, nereden izlenir?

28. HAFTA VAR KAYITLARI NE ZAMAN AÇIKLANCAK? | Türkiye Futbol Federasyonu, şeffaf futbol anlayışını hayata geçirmek amacıyla Süper Lig'de VAR kayıtlarını yayımlamaya başladı. Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ve Yabancı TV Hakem Gözlemciliği'nin ardından hakeminin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtları, sesli ve görüntülü olarak kamuoyuna sunuluyor. Peki 28. hafta VAR kayıtları ne zaman açıklanacak? TFF Süper Lig 28. hafta VAR kayıtları nasıl, nereden izlenir? İşte detaylar...

TFF SÜPER LİG 28. HAFTA VAR KAYITLARI NASIL, NEREDEN İZLENİR?

TFF, sahada incelenen VAR kayıtlarının, haftanın tüm müsabakaları tamamlandıktan 1 gün sonra kamuoyu ile paylaşılaşacağını duyurmuştu. Bu kapsamda, 28. haftanın VAR kayıtlarının 5 Mart Salı günü açıklanması bekleniyor. Süper Lig'in 28. hafta kayıtları, TFF YouTube kanalından yayımlanacak.

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VAR Kayıtlarının açıklanmasıyla alakalı daha önce TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Türkiye Futbol Federasyonu; Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Yabancı TV Hakem Gözlemciliği uygulamalarının ardından VAR kayıtlarıyla ilgili uygulamayı da hayata geçiriyor. Süper Lig'de 26. haftadan itibaren maçın hakeminin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtları sesli ve görüntülü olarak kamuoyu ile paylaşılacak. On Field Review (OFR), Sahada İnceleme olarak tanımlanan, yani sadece maçın hakeminin VAR monitörüne gidip izlediği pozisyonlar için bu uygulama geçerli olacak. Süper Lig maçlarında maçın hakeminin VAR monitörüne gittiği pozisyonların görüntüsü ve konuşmaları, haftanın tüm müsabakalarının tamamlanmasından bir gün sonra TFF Youtube kanalı ve Facebook hesaplarından kamuoyu ile paylaşılacak."

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