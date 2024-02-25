Haberler Süper Lig Fatih Tekke: Kırmızı karttan sonra gösterdiğimiz arzu sevindiriciydi

Fatih Tekke: Kırmızı karttan sonra gösterdiğimiz arzu sevindiriciydi

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 1-1 beraberlik tamamlanan VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından konuştu. Tekke, "Kırmızı karttan sonra gösterdiğimiz arzu, sevindiriciydi" ifadelerini kullandı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2024 Pazar 19:18 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2024 Pazar 19:19
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Fatih Tekke: Kırmızı karttan sonra gösterdiğimiz arzu sevindiriciydi

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Fatih Tekke, deplasmanda kazanılan 1 puanın değerli olduğunu söyledi.

Fatih Tekke, müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maçın başlarda dengeli gittiğini belirten Fatih Tekke, "Kırmızı karttan sonra rakibin 5-3-1'e, yerleşik savunmaya geçişi oldu. Özellikle son bölümde birçok riskler, risklerin karşılığında penaltı ve birçok değerlendiremediğimiz fırsat oldu. İki takım için 1 puan iyi gibi gözükse de bizim için 2 puan kayıp oldu. Kırmızı karttan sonra gösterdiğimiz arzu, sevindiriciydi. Yine de iyi oyunculardan kurulmuş bir takıma karşı deplasmanda kazandığımız bir puan çok değerli. Oyuncularımı tebrik ediyorum ve Fatih Karagümrük'e başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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