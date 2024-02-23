Haberler Süper Lig Markus Gisdol: Takımın başarısında kendimi 1. sıraya koymuyorum

Markus Gisdol: Takımın başarısında kendimi 1. sıraya koymuyorum

Yılport Samsunspor'da teknik direktör Markus Gisdol, takımın başarısında kendisini ilk sıraya koymadığını, başarının takımın ortak başarısı olduğunu söyledi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 22:53 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 23:00
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Markus Gisdol: Takımın başarısında kendimi 1. sıraya koymuyorum

Çaykur Rizespor'u kendi sahasında 3-0 yenen Yılport Samsunspor'da teknik direktör Markus Gisdol, maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Gisdol, çok önemli bir galibiyet aldıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Gisdol, "Çok zor bir maç oldu. Özellikle ilk yarıda her 2 takım da çok gol pozisyonuna girdi. İlk yarıda top kazandıktan sonra oyuna iyi sokamadık. İlk yarı bitince oyuncularla konuştuk. Rakibe orta alanda alan vermemeyi konuştuk. Daha sonrasında oyunun kontrolünü elimize aldık. Golleri bulduğumuz için maçı kazandık. İyi bir hoca olmak istiyorsanız takımınızın da iyi olması lazım. Ben kendimi birinci sıraya koymuyorum. Ortada bir başarı varsa hepimizin ortak başarısı. Evimizde oynadığımız maçlarda taraftarla birlikte çok güçlü olabiliyoruz. Son deplasman maçında da iyi oynadık ama gol atma sıkıntısı yaşamıştık. Evimizde oynadığımız maçlarda resmen 12. adamla birlikte oynuyoruz. Bu da bize olumlu yansıyor" dedi.

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