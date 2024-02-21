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İşte VAR kayıtları

Türk futbolunda devrim gibi bir karara imza atan TFF, sahada incelenen VAR kayıtlarının tamamını açıkladı. Ligde bu haftaki 6 maçın kaydı yayınlandı. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarında ise VAR'a gidilmemişti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 06:50
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İşte VAR kayıtları

ALANYASPOR - ADANA DEMİRSPOR

VAR: Elle oynama etkisini sahada incelemeye davet ediyorum

VAR: Bahattin geldin mi?

HAKEM: Evet evet görüyorum abi ele temas ettiğini. Açık ele temas ettiğini görüyorum şu an.

VAR: Oyuncunun eli doğal konumda değil, elini kaldırıyor ve topa temas ediyor defans oyuncusu.

HAKEM: Tamamdır doğal konumda olmayan eline geldiğini görüyorum penaltı veriyorum

VAR: Anlaşıldı penaltı, kart yok.

GAZİANTEP FK - SAMSUNSPOR

VAR: Zorbay şiddeti çok yüksek değil ama kastiği bi şekilde karnına doğru vuruyor bir açı var. Sana sağda inceleme öneriyorum tamam mı? Şimdi ilk vuruş anını gösteriyorum sana.

HAKEM: Evet göster.

VAR: Topsuz alanda oyuncuya yaklaşıyor bu temas anı.

VAR: Şimdi normal hızda oynatacağım sana.

HAKEM: Tamam bu bir yumruk.

VAR: Karnına doğru bir yumruk atıyor. Şiddetli hareketten dolayı.

HAKEM: Şiddetini aramıyoruz bu bir yumruk 3 numara değil mi?

VAR: Evet hareket şiddetli hareket, Gaziantep 3 numara.

HAKEM: Tamam ben kararımı verdim.

PENDİKSPOR - TRABZONSPOR

VAR: Hocam sana sahada inceleme öneriyorum.

HAKEM: Evet oynat bakalım ekrandayım evet.

VAR: Hocam şu anda siyahlı oyuncu topla oynuyor, rakibin göğsüne çarpıyor oyuncunun topa ekstra bir el hareketi yok. Rakibin göğsüne çarptıktan sonra. İstersen bir de ters açıdan oyuncunun şeyini gösterebilirim.

HAKEM: Ters açıyla verelim evet.

VAR: Bak burada oyuncunun ekstra bir hareketi yok. Göğsüne çarptıktan sonra top aşağıya iniyor. Bir de yandan verelim.

VAR: Buradan da bakabilirsin göğsünden geliyor.

HAKEM: Elinde ekstra bir hareket yok ve doğal konumda. Penaltıyı iptal ediyorum hakem atışıyla başlatıyorum.

BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR

VAR: Sahada inceleme öneriyorum. Ellerin açısını göstereceğim, eller doğal konumda değil.

HAKEM: Tamam ellerin açısına bakıyorum, el doğal konumda değil.

VAR: Kolun hareketi top ele doğru gidiyor ve oynatıyorum sana.

HAKEM: Tamam.

HAKEM: Başka bir açıda gösterir misin abi?

VAR: Eliyle hareketi var.

HAKEM: Burada yavaşlataraktan bana gösterir misin?

HAKEM: Tamam gördüm, ele net temas var el açılıyor.

HAKEM: Penaltı vereceğim.

VAR: Evet penaltı.

KASIMPAŞA - KARAGÜMRÜK

VAR: Golden önce potansiyel elle oynama için inceleme öneriyorum sana.

HAKEM: Geldim.

VAR: Şimdi temas noktasıyla başlıyoruz.

VAR: Elinin açıklığını gösteriyorum sana..

HAKEM: Evet tamam gördüm eli.

VAR: Geliyor vuruyor gol oluyor pozisyon.

HAKEM: Tamamdır elle oynamadan golü iptal ediyorum.

VAR: Anlaşıldı.

HATAYSPOR - SİVASSPOR

VAR: Potansiyel penaltı iptali için sana sahada inceleme öneriyorum.

VAR: Ümit, temas anından başladım. Sana 2 tane açı göstereceğim.

HAKEM: Tamam hocam.

VAR: 11 numaralı oyuncunun evet diğer açıya geçiyorum.

HAKEM: Şimdi gördüm evet. Evet 11 numara onun ayağına.

VAR: Bu 11 numaranın ayağını sola açtığının açısı en iyi bu açılarda gözüküyor, ik tane açıda gözüküyor.

HAKEM: Tamam hocam benim için yeterli haklısın.

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