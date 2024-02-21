İşte VAR kayıtları

ALANYASPOR - ADANA DEMİRSPOR
VAR: Elle oynama etkisini sahada incelemeye davet ediyorum
VAR: Bahattin geldin mi?
HAKEM: Evet evet görüyorum abi ele temas ettiğini. Açık ele temas ettiğini görüyorum şu an.
VAR: Oyuncunun eli doğal konumda değil, elini kaldırıyor ve topa temas ediyor defans oyuncusu.
HAKEM: Tamamdır doğal konumda olmayan eline geldiğini görüyorum penaltı veriyorum
VAR: Anlaşıldı penaltı, kart yok.
GAZİANTEP FK - SAMSUNSPOR
VAR: Zorbay şiddeti çok yüksek değil ama kastiği bi şekilde karnına doğru vuruyor bir açı var. Sana sağda inceleme öneriyorum tamam mı? Şimdi ilk vuruş anını gösteriyorum sana.
HAKEM: Evet göster.
VAR: Topsuz alanda oyuncuya yaklaşıyor bu temas anı.
VAR: Şimdi normal hızda oynatacağım sana.
HAKEM: Tamam bu bir yumruk.
VAR: Karnına doğru bir yumruk atıyor. Şiddetli hareketten dolayı.
HAKEM: Şiddetini aramıyoruz bu bir yumruk 3 numara değil mi?
VAR: Evet hareket şiddetli hareket, Gaziantep 3 numara.
HAKEM: Tamam ben kararımı verdim.
PENDİKSPOR - TRABZONSPOR
VAR: Hocam sana sahada inceleme öneriyorum.
HAKEM: Evet oynat bakalım ekrandayım evet.
VAR: Hocam şu anda siyahlı oyuncu topla oynuyor, rakibin göğsüne çarpıyor oyuncunun topa ekstra bir el hareketi yok. Rakibin göğsüne çarptıktan sonra. İstersen bir de ters açıdan oyuncunun şeyini gösterebilirim.
HAKEM: Ters açıyla verelim evet.
VAR: Bak burada oyuncunun ekstra bir hareketi yok. Göğsüne çarptıktan sonra top aşağıya iniyor. Bir de yandan verelim.
VAR: Buradan da bakabilirsin göğsünden geliyor.
HAKEM: Elinde ekstra bir hareket yok ve doğal konumda. Penaltıyı iptal ediyorum hakem atışıyla başlatıyorum.
BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR
VAR: Sahada inceleme öneriyorum. Ellerin açısını göstereceğim, eller doğal konumda değil.
HAKEM: Tamam ellerin açısına bakıyorum, el doğal konumda değil.
VAR: Kolun hareketi top ele doğru gidiyor ve oynatıyorum sana.
HAKEM: Tamam.
HAKEM: Başka bir açıda gösterir misin abi?
VAR: Eliyle hareketi var.
HAKEM: Burada yavaşlataraktan bana gösterir misin?
HAKEM: Tamam gördüm, ele net temas var el açılıyor.
HAKEM: Penaltı vereceğim.
VAR: Evet penaltı.
KASIMPAŞA - KARAGÜMRÜK
VAR: Golden önce potansiyel elle oynama için inceleme öneriyorum sana.
HAKEM: Geldim.
VAR: Şimdi temas noktasıyla başlıyoruz.
VAR: Elinin açıklığını gösteriyorum sana..
HAKEM: Evet tamam gördüm eli.
VAR: Geliyor vuruyor gol oluyor pozisyon.
HAKEM: Tamamdır elle oynamadan golü iptal ediyorum.
VAR: Anlaşıldı.
HATAYSPOR - SİVASSPOR
VAR: Potansiyel penaltı iptali için sana sahada inceleme öneriyorum.
VAR: Ümit, temas anından başladım. Sana 2 tane açı göstereceğim.
HAKEM: Tamam hocam.
VAR: 11 numaralı oyuncunun evet diğer açıya geçiyorum.
HAKEM: Şimdi gördüm evet. Evet 11 numara onun ayağına.
VAR: Bu 11 numaranın ayağını sola açtığının açısı en iyi bu açılarda gözüküyor, ik tane açıda gözüküyor.
HAKEM: Tamam hocam benim için yeterli haklısın.