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Manaj’la çostu

Yiğidolar, Rey Manaj’ın yaklaşık 30 metreden attığı jeneriklik frikik golüyle kazanıp evinde 2’de 2 yaptı. 3 maçtır kazanamayan Atmacalar ise dış sahada 3’te sıfır çekti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 06:50
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Manaj’la çostu

Sivasspor, ligin flaş ekibi Rizespor'u kalecisi Ali Şaşal'ın 6 kurtarışla yıldızlaştığı maçta 1-0 yendi. Akintola'yla ilk yarıda direğe de takılan Atmacalarda Varesanovic ve Muhammet çerçeveyi bulamadı. 30'da Manaj, frikikte yaklaşık 30 metreden kaleye füze gönderdi ve ilk yarı skorunu belirledi. İkinci yarıda 57'de Charisis'in eline çarptığı gerekçesiyle verilen penaltı VAR'dan iptal oldu. Rize ekibi, Shelvey ve Olawoyin'le de net fırsatları harcadı. Yiğidolar, bu sezon korner kullanmadan iç saha galibiyeti alan ilk takım oldu.

MANAJ'DAN 24 MAÇTA TAM 16 GOL

Sivasspor'a galibiyeti getiren 26 yaşındaki yıldızı Rey Manaj, takımının evinde attığı son 8 golün 7'sine imza attı. 26 yaşındaki Arnavut santrfor, 24 maçta 16 gol atarken, ligde 12 gole ulaştı.

İLK 5'E GİRMEK İSTİYORUZ

Sivasspor yöneticisi Gökhan Karagöl, Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup ettikleri için mutlu olduklarını söyledi. Karagöl, "Barrow için teklifler vardı. Kadro genişliği açısından takımda ihtiyacımız var. Çünkü bizim de hedefimiz yukarılar, ilk 5'e girmek istiyoruz" dedi.

SİVASSPOR'UN POZİSYONU YOKTU

Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, mağlubiyeti hak etmediklerini söyledi. Palut, "Futbol böyle bir oyun. İstatistiklerin kazandığı oyun değil. Bu maçı kaybetmemeliydik. Sivasspor'un sıfır pozisyonu vardı. Oyuncularıma söyleyecek bir şey yok" diye konuştu.

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