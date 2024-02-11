Haberler Süper Lig İstanbulspor - Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

İstanbulspor - Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. İstanbulspor ile Gaziantep karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, İstanbulspor - Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 11:50 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 12:00
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İstanbulspor - Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

İstanbulspor - Gaziantep maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. İstanbulspor ile Gaziantep kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İstanbulspor - Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSTANBULSPOR - GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İstanbulspor - Gaziantep maçı 11 Şubat Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı izleyebilirsiniz.

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