Haberler Süper Lig EMS Yapı Sivasspor 1-0 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU ÖZET)

EMS Yapı Sivasspor 1-0 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 25. hafta maçında EMS Yapı Sivasspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Mücadeleden ev sahibi EMS Yapı Sivasspor 1-0'lık skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 15:28 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 15:49
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EMS Yapı Sivasspor 1-0 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 25'inci haftasında Sivasspor sahasında Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Sivasspor bu sonuçla puanını 33'e çıkarırken, Rizespor 36 puanda kaldı.

12'nci dakikada gelişen Rizespor atağında Gaich ile yaptığı verkaç sonrasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Varesanovic'in sert şutunda kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.

17'nci dakikada Hojer'in sol kanattan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Akintola, rakiplerini geçtikten sonra sert vurdu. Kale direğinin yanından dönen topu defans kornere gönderdi.

23'üncü dakikada sol kanattan Uğur Çiftçi'nin sert ortasında ceza sahası içindeki Manaj'ın vuruşu kale direğinin yanından auta çıktı.

30'uncu dakikada Sivasspor öne geçti. Ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta topun başına Manaj geçti. Manaj'ın kullandığı frikikte meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

39'uncu dakikada Shelvey'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Muhammet Taha Şahin, kaleci Ali Şaşal Vural'ı geçtikten sonra sert vurdu. Top yan ağlarda kaldı.

43'üncü dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Akintola'nın sert şutunda kaleci Ali Şaşal Vural son anda çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 tamamlandı.

57'nci dakikada Rizespor'un kullandığı kornerde penaltı noktasına doğru ortalanan topa Olawoyin kafayı vurdu. Meşin yuvarlak savunmanın eline çarptığı gerekçesiyle hakem penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı sonrası Hakem Emre Kargın, pozisyonu tekrar izlemesi sonucu penaltı iptal edildi.

73'üncü dakikada gelişen Sivasspor atağında sağdan ceza sahasına giren Menig'in sert şutu üstten auta gitti.

Karşılaşma Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

MANAJ GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Sivasspor'un golcü futbolcusu Rey Manaj, Çaykur Rizespor ile oynanan müsabakada attığı golle bu sezonki gol sayısını 16'ya yükseltti.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşan Sivasspor'a galibiyeti getiren gol, başarılı oyuncu Rey Manaj'dan geldi. Maçın 30. dakikasında Manaj frikikten yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Manaj golün ardından büyük sevinç yaşadı ve arkadaşları ile sevinç yumağı oluşturdu.

Kırmızı-beyazlıların 26 yaşındaki futbolcusu, bu sezonki gol sayısını da 16'ya çıkardı. Rey Manaj 16 golün 4'ünü ise Ziraat Türkiye Kupası'nda kaydetti.

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