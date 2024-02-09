Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri açıklandı

TFF'den yapılan açıklamaya göre 25. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.

Haftanın maçlarında görev yapacak hakemler şu şekilde:

9 ŞUBAT CUMA

20.00 Adana Demirspor - Kasımpaşa: Burak Pakkan

10 ŞUBAT CUMARTESİ

16.00 Fatih Karagümrük - Pendikspor: Zorbay Küçük

19.00 Galatasaray - Başakşehir: Cihan Aydın

11 ŞUBAT PAZAR

13.30 Sivasspor - Rizespor: Emre Kargın

16.00 İstanbulspor - Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen

16.00 Konyaspor - Ankaragücü: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Fenerbahçe - Alanyaspor: Çağdaş Altay

12 ŞUBAT PAZARTESİ

17.00 Trabzonspor - Hatayspor: Ali Şansalan

20.00 Samsunspor - Antalyaspor: Atilla Karaoğlan

20.00 Kayserispor - Beşiktaş: Kadir Sağlam