Haberler Süper Lig Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri açıklandı

Son dakika spor haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 25. hafta müsabakalarını yönetecek hakemleri duyurdu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2024 Cuma 10:32 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2024 Cuma 10:44
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri açıklandı

TFF'den yapılan açıklamaya göre 25. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.

Haftanın maçlarında görev yapacak hakemler şu şekilde:

9 ŞUBAT CUMA

20.00 Adana Demirspor - Kasımpaşa: Burak Pakkan

10 ŞUBAT CUMARTESİ

16.00 Fatih Karagümrük - Pendikspor: Zorbay Küçük

19.00 Galatasaray - Başakşehir: Cihan Aydın

11 ŞUBAT PAZAR

13.30 Sivasspor - Rizespor: Emre Kargın

16.00 İstanbulspor - Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen

16.00 Konyaspor - Ankaragücü: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Fenerbahçe - Alanyaspor: Çağdaş Altay

12 ŞUBAT PAZARTESİ

17.00 Trabzonspor - Hatayspor: Ali Şansalan

20.00 Samsunspor - Antalyaspor: Atilla Karaoğlan

20.00 Kayserispor - Beşiktaş: Kadir Sağlam

DİĞER
‘Ben de botoks yaptırdım’ Rafet El Roman, Gökhan Özden’den sonra Murat Kurşun da estetik modasına uydu!
DEŞİFRE | CHP PM'ye Kandil ayarlı erteleme! Kadıköy'de İmamoğlu'na kesik, Çankaya'da 4 kafadan 4 farklı ses, Esenyurt ve Adalar'a DEM payı
Kartal listesini iletti! İşte ayrılacak futbolcular...
Ülkesinin en değerli futbolcusu geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal'dan dev başarı! Tek rakibi Guardiola
Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman?
Transfer dönemi ne zaman bitiyor?
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman? Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman? 11:24
Nuggets yıldızlarıyla Lakers'ı devirdi! Nuggets yıldızlarıyla Lakers'ı devirdi! 11:03
1. Lig'de hakemler açıklandı! 1. Lig'de hakemler açıklandı! 10:52
Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri açıklandı Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri açıklandı 10:31
Performansı F.Bahçeli taraftarları mutlu etti! Performansı F.Bahçeli taraftarları mutlu etti! 10:29
Kartal listesini iletti! İşte ayrılacak futbolcular... Kartal listesini iletti! İşte ayrılacak futbolcular... 10:24
Daha Eski
F.Bahçe'de o yıldız sezonu kapatabilir! F.Bahçe'de o yıldız sezonu kapatabilir! 10:22
Süper Lig devinden Di Maria bombası! Transfer... Süper Lig devinden Di Maria bombası! Transfer... 10:16
G.Saray'da sarı kart alarmı! G.Saray'da sarı kart alarmı! 09:45
Beşiktaş'ta son 16 heyecanı! Beşiktaş'ta son 16 heyecanı! 09:43
Bugün kimin maçı var 9 Şubat? Bugün kimin maçı var 9 Şubat? 09:36
F.Bahçe'de Bonucci endişesi! F.Bahçe'de Bonucci endişesi! 09:14