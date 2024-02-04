Beşiktaş Trabzonspor maçı CANLI (Beşiktaş - Trabzonspor maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Arda Kardeşler yönetiyor. Beşiktaş - Trabzonspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Trabzonspor maçı saat 19:00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ:

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Bakhtiyor, Umut, Amartey, Gedson, Rashica, Semih, Ghezzal, Cenk

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Denswil, Eren, Berat, Mendy, Bardhi, Visca, Trezeguet, Enis

LİGDE 102. MAÇ

Beşiktaş ile Trabzonspor, Süper Lig'de bugüne kadar 101 kez mücadele etti. Geride kalan 101 müsabakada siyah-beyazlılar 37, bordo-mavililer de 37 galibiyet aldı. 27 maç ise berabere sona erdi. Kartal'ın 142 golüne, Karadeniz ekibi 118 golle karşılık verdi.