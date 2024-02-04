Haberler Süper Lig Beşiktaş Trabzonspor maçı CANLI (Beşiktaş - Trabzonspor maçı canlı anlatım)

Beşiktaş Trabzonspor maçı CANLI (Beşiktaş - Trabzonspor maçı canlı anlatım)

Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Arda Kardeşler yönetiyor. Beşiktaş - Trabzonspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2024 Pazar 19:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş Trabzonspor maçı CANLI (Beşiktaş - Trabzonspor maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Arda Kardeşler yönetiyor. Beşiktaş - Trabzonspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Trabzonspor maçı saat 19:00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ:

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Bakhtiyor, Umut, Amartey, Gedson, Rashica, Semih, Ghezzal, Cenk

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Denswil, Eren, Berat, Mendy, Bardhi, Visca, Trezeguet, Enis

LİGDE 102. MAÇ

Beşiktaş ile Trabzonspor, Süper Lig'de bugüne kadar 101 kez mücadele etti. Geride kalan 101 müsabakada siyah-beyazlılar 37, bordo-mavililer de 37 galibiyet aldı. 27 maç ise berabere sona erdi. Kartal'ın 142 golüne, Karadeniz ekibi 118 golle karşılık verdi.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da Tete gidiyor! Cimbom'a yeni yıldız geliyor...
Başkan Erdoğan Gaziantep Şehir Hastanesi’nin açılışını yaptı! Deprem konutlarını teslim etti: 11 il ayağa kalkana kadar dinlenmek yok
Beşiktaş'tan flaş transfer! Kulübüyle anlaşma tamam
İstanbul'da kazanan Kasımpaşa!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Santos'tan Aboubakar sözleri!
Abdullah Avcı:Buradan en iyi şekilde çıkacağız
MİRAÇ KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU? | Miraç Kandili orucu farz mıdır, niyeti nasıl getirilir? - 2023 Miraç Kandili iftar ve sahur saati
Miraç Kandili önemi ve faziletleri Diyanet
EVLİLİK KREDİSİ SON DAKİKA | Gençlere faizsiz kredi başvuruları ne zaman başlıyor, kimler başvurabilir?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Chelsea'ye Wolves şoku! Chelsea'ye Wolves şoku! 19:01
ManU evinde rahat kazandı! ManU evinde rahat kazandı! 18:57
Santos'tan Aboubakar sözleri! Santos'tan Aboubakar sözleri! 18:24
Abdullah Avcı:Buradan en iyi şekilde çıkacağız Abdullah Avcı:Buradan en iyi şekilde çıkacağız 18:18
Ankarada kazanan yok! Ankarada kazanan yok! 18:09
Beşiktaş'tan flaş transfer! Kulübüyle anlaşma tamam Beşiktaş'tan flaş transfer! Kulübüyle anlaşma tamam 18:09
Daha Eski
Beşiktaş Trabzonspor CANLI Beşiktaş Trabzonspor CANLI 17:40
Derbide 11'ler belli oldu! Derbide 11'ler belli oldu! 17:30
Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman? Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman? 16:56
CSKA'dan Sasa Zdjelar kararı! Beşiktaş... CSKA'dan Sasa Zdjelar kararı! Beşiktaş... 16:50
Roma - Cagliari maçı ne zaman? Roma - Cagliari maçı ne zaman? 16:23
Rayo Vallecano - Sevilla maçı ne zaman? Rayo Vallecano - Sevilla maçı ne zaman? 16:18