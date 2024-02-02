Punasız gidecek

Süper Lig'de 6 maçtır namağlup olan, evinde 8 maçtır bileği bükülmeyen Antalyaspor, yarın lider F.Bahçe'yi konuk edecek. Başkan Musa Boztepe, "Antalya'ya güçlü bir takım gelecek ama biz de güçlü bir şekilde onları bekliyor olacağız. İlk devredeki maçta iyi bir oyun çıkarmıştık. Hedefimiz F.Bahçe'yi puansız göndermek. F.Bahçe şampiyonluk için oynuyor ama karşılarında da güçlü bir Antalyaspor var. Onlar için kolay bir maç olmayacak" diye iddialı konuştu.

Akrepler, geçen hafta Kayseri'yle 1-1 berabere kaldı.