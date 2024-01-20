Haberler Süper Lig Pendiksporlu Umut Nayir Beşiktaş galibiyetini değerlendi

Pendiksporlu Umut Nayir Beşiktaş galibiyetini değerlendi

Siltaş Yapı Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 4-0 mağlup ederek 8 maç sonra kazandı. Karşılaşmada takımının ilk golünü kaydeden yeni transfer Umut Nayir, maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte Umut'un açıklamaları...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 21:18 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 21:26
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Pendiksporlu Umut Nayir Beşiktaş galibiyetini değerlendi

Siltaş Yapı Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 4-0 mağlup ederek 8 maç sonra kazandı.

Karşılaşmada takımının ilk golünü kaydeden yeni transfer Umut Nayir, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Umut'un açıklamaları...

Maç iki taraf açısından da çok zordu. Rüzgarla birleşen bir yağmur vardı. Hem Beşiktaş hem de Pendikspor taraftarına teşekkür ediyorum buraya geldikleri için. Golü erken atınca biraz daha karşılamaya geçtik. İkinci yarıda Beşiktaş biraz daha risk almaya başlayınca fırsatlar önümüze geldi.

Güzel bir gol oldu. Genelde ceza alanı içinden gol atan bir oyuncuyum. Mert ağabeyi uzaktan avlamak kolay değil.

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