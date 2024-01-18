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Fatih Terim Süper Lig'den bir transfer daha yapıyor! O yıldız ile bizzat görüştü

TRANSFER HABERİ: Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Fenerbahçe'den Samet Akaydın'ı sezon sonuna kadar kiralamıştı. Terim, Süper Lig'den birçok yıldızı takımında görmek istiyor. Yunan ekibi, Trabzonspor forması giyen Bakasetas için çalışmalarını sürdürürken Türkiye'den bir yıldız daha gündeme geldi. Fatih Terim, o isimle bizzat görüştü. İşte ayrıntılar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2024 Perşembe 10:38 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024 Perşembe 11:56
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Fatih Terim Süper Lig'den bir trasnfer daha yapıyor! O yıldız ile bizzat görüştü

Türk futbolunun efsane teknik direktörü Fatih Terim, sürpriz bir kararla Yunanistan ekibi Panathinaikos'un başına geçmişti.

Fatih Terim Süper Lig'den bir trasnfer daha yapıyor! O yıldız ile bizzat görüştü

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Panathinaikos, Yunanistan Kupası son 16 turunda 1-1'in rövanşında deplasmanda Olympiakos'la karşılaştı.

Fatih Terim Süper Lig'den bir trasnfer daha yapıyor! O yıldız ile bizzat görüştü

Terim'in öğrencileri, normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten mücadelede penaltılarda 7-6 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

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Fatih Terim Süper Lig'den bir trasnfer daha yapıyor! O yıldız ile bizzat görüştü

Fenerbahçe'den sezon sonuna kadar kiralanan Samet Akaydın da 106. dakikada oyuna girerek karşılaşmada süre aldı.

Fatih Terim Süper Lig'den bir trasnfer daha yapıyor! O yıldız ile bizzat görüştü

Fatih Terim, Yunan ekibiyle mücadele ettiği tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefliyor.

Fatih Terim Süper Lig'den bir trasnfer daha yapıyor! O yıldız ile bizzat görüştü

Ligde PAOK ile zirve mücadelesi veren Panathinaikos, averajla 2. sırada yer alıyor.

Fatih Terim Süper Lig'den bir trasnfer daha yapıyor! O yıldız ile bizzat görüştü

Yeşil-beyazlı takım, devre arasında yapılacak takviyelerle sezon sonunda mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

Fatih Terim Süper Lig'den bir trasnfer daha yapıyor! O yıldız ile bizzat görüştü

Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer çalışmaları sürerken, Süper Lig'den birçok yıldızın adı Panathinaikos ile anılıyor.

Fatih Terim Süper Lig'den bir trasnfer daha yapıyor! O yıldız ile bizzat görüştü

Terim, Samet Akaydın transferinin ardından Trabzonspor forması giyen Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas'ı kadroda görmek istiyor.

Fatih Terim Süper Lig'den bir trasnfer daha yapıyor! O yıldız ile bizzat görüştü

Tecrübeli orta saha için görüşmeler sürerken, deneyimli çalıştırıcının Süper Lig'den bir futbolcuyu daha yanına almak istediği ortaya çıktı.

Fatih Terim Süper Lig'den bir trasnfer daha yapıyor! O yıldız ile bizzat görüştü

Sabah'ın haberine göre başarılı teknik adam, İtalyan kalecisi Alberto Brignoli'nin ayrılmak istemesi nedeniyle Adana Demirspor'un kalecisi Ertaç Özbir'i gündemine aldı.

Fatih Terim Süper Lig'den bir trasnfer daha yapıyor! O yıldız ile bizzat görüştü

Fatih Terim'in bizzat görüşerek ikna ettiği Ertaç için de çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Fatih Terim Süper Lig'den bir trasnfer daha yapıyor! O yıldız ile bizzat görüştü

Ertaç ile ayrıca Süper Lig'den Tümosan Konyaspor, EMS Yapı Sivasspor ve VavaCars Fatih Karagümrük ilgileniyor.

Fatih Terim Süper Lig'den bir trasnfer daha yapıyor! O yıldız ile bizzat görüştü

Başarılı kalecinin kulübüyle yapacağı görüşmeden sonra bonservisini eline alarak yeni takımına imza atması bekleniyor.

Fatih Terim Süper Lig'den bir trasnfer daha yapıyor! O yıldız ile bizzat görüştü

Adana temsilcisi ile bu sezon 13 maçta görev alan 34 yaşındaki filebekçisi, 7 maçta kalesini gole kapattı ve kalesind toplamda 9 gol gördü.

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