Fatih Terim Süper Lig'den bir transfer daha yapıyor! O yıldız ile bizzat görüştü

Türk futbolunun efsane teknik direktörü Fatih Terim, sürpriz bir kararla Yunanistan ekibi Panathinaikos'un başına geçmişti. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Panathinaikos, Yunanistan Kupası son 16 turunda 1-1'in rövanşında deplasmanda Olympiakos'la karşılaştı. Terim'in öğrencileri, normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten mücadelede penaltılarda 7-6 kazanarak çeyrek finale yükseldi. GALATASARAY ÜMRANİYESPOR MAÇINI BURADAN CANLI İZLEYEBİLİRİSİNİZ - TIKLAYIN Fenerbahçe'den sezon sonuna kadar kiralanan Samet Akaydın da 106. dakikada oyuna girerek karşılaşmada süre aldı. Fatih Terim, Yunan ekibiyle mücadele ettiği tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefliyor. Ligde PAOK ile zirve mücadelesi veren Panathinaikos, averajla 2. sırada yer alıyor. Yeşil-beyazlı takım, devre arasında yapılacak takviyelerle sezon sonunda mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer çalışmaları sürerken, Süper Lig'den birçok yıldızın adı Panathinaikos ile anılıyor. Terim, Samet Akaydın transferinin ardından Trabzonspor forması giyen Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas'ı kadroda görmek istiyor. Tecrübeli orta saha için görüşmeler sürerken, deneyimli çalıştırıcının Süper Lig'den bir futbolcuyu daha yanına almak istediği ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre başarılı teknik adam, İtalyan kalecisi Alberto Brignoli'nin ayrılmak istemesi nedeniyle Adana Demirspor'un kalecisi Ertaç Özbir'i gündemine aldı. Fatih Terim'in bizzat görüşerek ikna ettiği Ertaç için de çalışmaların sürdüğü aktarıldı. Ertaç ile ayrıca Süper Lig'den Tümosan Konyaspor, EMS Yapı Sivasspor ve VavaCars Fatih Karagümrük ilgileniyor. Başarılı kalecinin kulübüyle yapacağı görüşmeden sonra bonservisini eline alarak yeni takımına imza atması bekleniyor. Adana temsilcisi ile bu sezon 13 maçta görev alan 34 yaşındaki filebekçisi, 7 maçta kalesini gole kapattı ve kalesind toplamda 9 gol gördü. Tecrübeli eldivenin Adana Demirspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.