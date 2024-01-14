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Başkent 3'ledi

Süper Lig'de Ankaragücü'nün galibiyet hasreti Kasımpaşa karşılaşmasıyla bitti. Bol pozisyonun olduğu ve heyecanın hiç düşmediği maçta Kasımpaşa, 35'te Aytaç Kara'nın golüyle 1-0 öne geçti. 45+1'te Mujakic'in golüyle Ankaragücü berebarliği sağladı. Sarı-lacivertliler, ikinci devrede hızlı ataklarla tehlkeli oldular. 64'te Cephas meşin yuvarlağı harika getirdi. Bajic'e sadece dokunmak kaldı: 2-1. Pedrinho dakikalar 83'ü gösterirken golünü attı. Ankaragücü 3-1'lik skorla 3 puana uzandı

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 06:50
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Başkent 3'ledi

Süper Lig'de Ankaragücü'nün galibiyet hasreti Kasımpaşa karşılaşmasıyla bitti. Bol pozisyonun olduğu ve heyecanın hiç düşmediği maçta Kasımpaşa, 35'te Aytaç Kara'nın golüyle 1-0 öne geçti. 45+1'te Mujakic'in golüyle Ankaragücü beraberliği sağladı. Sarı-lacivertliler, ikinci devrede hızlı ataklarla tehlkeli oldular. 64'te Cephas meşin yuvarlağı harika getirdi. Bajic'e sadece dokunmak kaldı: 2-1. Pedrinho dakikalar 83'ü gösterirken golünü attı. Ankaragücü 3-1'lik skorla 3 puana uzandı.

TEK DEĞİŞİKLİK

Kasımpaşa maçta tek değişiklik yapabildi. Sami Uğurlu "5 maçtır aynı 11'le sahaya çıkıyoruz. Kulübede de iyi durumda değiliz. Tek değişiklik yapabildik" dedi.

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