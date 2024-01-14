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Atmaca tek attı

Rizespor ikinci yarının ilk maçında ağırladığı Adana Demirspor'u tek golle geçti: 1-0. Çaykur Didi Stadyumu'ndaki maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarının başlarında, Çaykur Rizespor öne geçti. 53'üncü Minchev'in sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında iyi yükselen Olawoyin'in kafa vuruşunda kaleci Magomedaliev'in çeldiği top, altıpas içerisinde Mocsi'nin önüne düştü. Bu futbolcunun boş kaleye şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0. Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor, 32 puana yükseldi. Demirspor 29 puanda kaldı. Rizespor, ligin bir sonraki haftasında Alanyaspor deplasmanına gidecek. Demirspor, evinde Ankaragücü'nü ağırlayacak.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 06:50
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Atmaca tek attı
Rizespor ikinci yarının ilk maçında ağırladığı Adana Demirspor'u tek golle geçti: 1-0. Çaykur Didi Stadyumu'ndaki maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarının başlarında, Çaykur Rizespor öne geçti. 53'üncü Minchev'in sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında iyi yükselen Olawoyin'in kafa vuruşunda kaleci Magomedaliev'in çeldiği top, altıpas içerisinde Mocsi'nin önüne düştü. Bu futbolcunun boş kaleye şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0. Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor, 32 puana yükseldi. Demirspor 29 puanda kaldı. Rizespor, ligin bir sonraki haftasında Alanyaspor deplasmanına gidecek. Demirspor, evinde Ankaragücü'nü ağırlayacak.
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