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Atakaş Hatayspor - Siltaş Yapı Pendikspor CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta heyecanı başladı. Atakaş Hatayspor ile Siltaş Yapı Pendikspor karşı karşıya geliyor. Mersin Stadyumu'ndaki mücadelede Mehmet Ali Metoğlu düdük çalıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2024 Cumartesi 14:50 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024 Cumartesi 15:00
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Atakaş Hatayspor - Siltaş Yapı Pendikspor CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta heyecanı başladı.

7 maçtır kazanamayan 2 takımın maçında Atakaş Hatayspor ile Siltaş Yapı Pendikspor Mersin Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.

Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

HATAYSPOR - PENDİKSPOR MAÇI 11'LERİ

Atakaş Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Maksimovic, Ghoulam, Görkem, Ömer Faruk, Aburjania, Hodzic, Rivas, Dadashov.

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem, Serkan, Berkay, Alpaslan, Emre, Gökcan, Midtsjo, İbrahim, Diaby, Halil, Erencan.

HATAYSPOR - PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Atakaş Hatayspor - Siltaş Yapı Pendikspor maçı 13 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'den canlı izleyebilirsiniz.

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