Atakaş Hatayspor - Siltaş Yapı Pendikspor CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta heyecanı başladı.
7 maçtır kazanamayan 2 takımın maçında Atakaş Hatayspor ile Siltaş Yapı Pendikspor Mersin Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.
Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
HATAYSPOR - PENDİKSPOR MAÇI 11'LERİ
Atakaş Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Maksimovic, Ghoulam, Görkem, Ömer Faruk, Aburjania, Hodzic, Rivas, Dadashov.
Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem, Serkan, Berkay, Alpaslan, Emre, Gökcan, Midtsjo, İbrahim, Diaby, Halil, Erencan.
HATAYSPOR - PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Atakaş Hatayspor - Siltaş Yapı Pendikspor maçı 13 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'den canlı izleyebilirsiniz.