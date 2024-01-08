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Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçlarının hakemleri belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 12:40 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 12:50
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Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçlarının hakemleri belli oldu!

9 Ocak Salı:

17.00 Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü: Direnç Tonusluoğlu

17.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Bitexen Antalyaspor: Oğuzhan Çakır

20.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir: Burak Pakkan

20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen

10 Ocak Çarşamba:

17.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK: Ümit Öztürk

17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Mondihome Kayserispor: Burak Şeker

20.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor: Kadir Sağlam

20.00 Yukatel Adana Demirspor-İstanbulspor: Murat Erdoğan

11 Ocak Perşembe:

17.00 EMS Yapı Sivasspor-Galatasaray: Zorbay Küçük

20.00 Trabzonspor-Yılport Samsunspor: Cihan Aydın

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