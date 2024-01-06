Haberler Süper Lig Başakşehir teknik direktörü Çağdaş Atan: Oyunu kazandık, skoru kazanamadık

Başakşehir teknik direktörü Çağdaş Atan: Oyunu kazandık, skoru kazanamadık

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, 0-0 berabere kaldıkları Adana Demirspor mücadelesi ile ilgili, “Oyunu kazandık, skoru kazanamadık” dedi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2024 Cumartesi 19:22
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Başakşehir teknik direktörü Çağdaş Atan: Oyunu kazandık, skoru kazanamadık

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında karşılaştığı Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı.

Maçın ardından Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Müsabakaya iyi başladıklarını söyleyen Çağdaş Atan, "15-20 dakika muazzam başladık. O dönemde yüzde 65 topla oynadık. İyi hücumlar yaptık. Özellikle sağdan iyi hücum ettik. Geriden çok iyi oyunlar kurduk. Penaltımız var. Bana göre yüzde yüz penaltı orta hakem vermedi. VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun, orta hakemi niye çağırmadı anlamış değilim. 10 kere izledik penaltı olmaması ilginç karar. İkinci yarı ortası sonlarına kadar Adana Demirspor oyunu dengeledi. İki tane pozisyona girdiler. İkinci yarı başında rakibin bir pozisyonu var onun dışında oyunu planladığımız baskı ile domine ettiğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"MUSTAFA İLKER COŞKUN, GOLÜ İPTAL ETTİ"

Mücadelede Emirhan İlkhan'ın iptal edilen golü hakkında da konuşan Atan, "Emirhan ile attığımız gol bize yetecekti ama anlamlandıramadığımız şekilde iptal oldu. Oyuncuyu uyarmak yok. Oyun başlamış oyuncunun topla alakası yok. Kaleci bize verdikten sonra golü atıyoruz. Penaltıda devreye girmeyen Mustafa İlker Coşkun, golü iptal etti. Oyuncularımı ikinci yardaki oyundan tebrik ediyorum. Kazanmadığımız için üzgünüz. Bu maçı kazansaydık bize neler kazandırabileceğini biliyorduk. Yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"İKİNCİ YARI OYUNU KAZANDIK, SKORU KAZANAMADIK"

Mücadelede iyi oynadıklarını fakat skor alamadıklarını vurgulayan Çağdaş Atan, "İçeride çok güçlü olduğumuzu biliyorduk. Deplasmanda da istediğimiz sonuçları alırsak oyunu farklı yerlere taşıyacağımızı düşünüyoruz. Farklı formasyonla iyi hücumlar yaptığımızı söylerim. İkinci yarı oyunu kazandık, skoru kazanamadık" ifadelerini kullandı.

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