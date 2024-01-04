Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 19. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şu şekilde;
Yarın
17.00 Gaziantep FK - Pendikspor: Çağdaş Altay
20.00 Antalyaspor - Alanyaspor: Mert Güzenge
20.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Arda Kardeşler
6 Ocak Cumartesi
13.30 Çaykur Rizespor - Hatayspor: Cihan Aydın
16.00 Başakşehir - Adana Demirspor: Turgut Doman
19.00 MKE Ankaragücü - Trabzonspor: Burak Şeker
19.00 Samsunspor - Fatih Karagümrük: Emre Kargın
7 Ocak Pazar
13.30 Kayserispor - Sivasspor: Alper Akarsu
16.00 İstanbulspor - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan
19.00 Galatasaray - Konyaspor: Ali Şansalan