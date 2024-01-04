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Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig'de 19. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 13:57 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 14:03
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Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 19. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şu şekilde;

Yarın

17.00 Gaziantep FK - Pendikspor: Çağdaş Altay

20.00 Antalyaspor - Alanyaspor: Mert Güzenge

20.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Arda Kardeşler

6 Ocak Cumartesi

13.30 Çaykur Rizespor - Hatayspor: Cihan Aydın

16.00 Başakşehir - Adana Demirspor: Turgut Doman

19.00 MKE Ankaragücü - Trabzonspor: Burak Şeker

19.00 Samsunspor - Fatih Karagümrük: Emre Kargın

7 Ocak Pazar

13.30 Kayserispor - Sivasspor: Alper Akarsu

16.00 İstanbulspor - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

19.00 Galatasaray - Konyaspor: Ali Şansalan

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