Haberler Süper Lig Gaziantep - Pendikspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Gaziantep - Pendikspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Gaziantep ile Pendikspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Gaziantep - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 09:31 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 09:31
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gaziantep - Pendikspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Gaziantep - Pendikspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Gaziantep ile Pendikspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GAZİANTEP - PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gaziantep - Pendikspor maçı 5 Ocak Cuma günü saat 17.00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

OMUZ İÇİN TAM 7 HAREKET👊👈

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'ın çilek transferi belli oldu! Avrupa Ligi'nde o yıldız başarı getirecek...
8 ilde casusluk operasyonu! İsrail için çalışan 34 kişi yakalandı! Mossad'ın çalışma yöntemleri deşifre oldu: Her fotoğrafa 100 dolar ödemişler!
Aslan'dan Kartal'a çalım! Anlaşma tamam
G.Saray'a sol bek müjdesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Buruk kararını verdi! Torreira ve Boey'in yerine...
Abdullah Avcı Barcelona'nın yıldızını istedi!
4 Ocak sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı saat kaçta?
EVDE BAKIM AYLIĞI SON DAKİKA 2024 | Evde bakım parası kaç TL oldu, yüzde kaç zam geldi?
EVDE BAKIM AYLIĞI YATAN İLLER OCAK 2024 | Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aslan'dan Kartal'a çalım! Anlaşma tamam Aslan'dan Kartal'a çalım! Anlaşma tamam 09:13
Antalyaspor Alanyaspor maçına hazırlanıyor! Antalyaspor Alanyaspor maçına hazırlanıyor! 09:11
Antalyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman? Antalyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman? 09:02
G.Saray'a sol bek müjdesi! G.Saray'a sol bek müjdesi! 08:58
F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! 08:47
Flaş sözler! "G.Saray 4 transferden kurtulmalı" Flaş sözler! "G.Saray 4 transferden kurtulmalı" 08:44
Daha Eski
Gaziantep - Pendikspor maçı ne zaman? Gaziantep - Pendikspor maçı ne zaman? 08:33
BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 4 Ocak? Hangi maç hangi kanalda? BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 4 Ocak? Hangi maç hangi kanalda? 08:01
Gol düellosunda kazanan Girona! Gol düellosunda kazanan Girona! 01:33
Gol düellosunda kazanan Girona! Gol düellosunda kazanan Girona! 01:32
Beşiktaş'ın yeni hocası belli oldu! Beşiktaş'ın yeni hocası belli oldu! 01:18
A. Efes İspanya'da kaybetti! A. Efes İspanya'da kaybetti! 01:18