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Provokasyon amaçlı

TFF, Süper Kupa’da millî değerler ve Atatürk ilkelerinin tartışmaya açık olmadığını vurguladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 06:50
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Provokasyon amaçlı

TFF, Süper Kupa'nın ertelenmesiyle ilgili provokasyonlara dikkat çekti. Açıklamada özetle, "Süper Kupa'nın Riyad'da oynanması teklifi federasyonumuza SMC (Saudi Media Company / Riyadh Season) şirketi tarafından iletilmiş, her iki kulübümüzün onayıyla imzaya taşınmıştır. Cumhurbaşkanımızın bu sürece herhangi bir şekilde dahil olduğuna ilişkin tüm iddialar asılsızdır. Sürecin hiçbir aşamasında milli değerlerimiz ve Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır. Aksi iddialar asılsız, art niyetli ve milletimizin bütünlüğünü hedef edinen provokasyon amaçlıdır" denildi.

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