Pendik'te kazanan yok

Süper Lig'in 18. haftasında Pendikspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Pendik Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 sona erdi. MKE Ankaragücü, 18. dakikada Efkan Bekiroğlu ile öne geçti. Pendikspor bu gole 79'da Alpaslan Öztürk ile cevap verdi. Bu sonucun ardından Ankaragücü 20, Pendikspor 14 puana yükseldi. Ankaragücü bir sonraki maçında sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Pendikspor, Gaziantep FK deplasmanına gidecek.

Efkan'ın füzeleri hayli yıprattı 18. dakikada nefis bir frikik golü atan Ankaragücü'nün genç ismi Efkan Bekiroğlu, ikinci yarıda bu kez direğe takıldı. Başkent temsilcisinin Ali Sowe ile bir attığı gol de, VAR'da ofsayta takıldı.