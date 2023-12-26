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Alanyaspor gaza bastı

Süper Lig'de son haftalarda yükselişe geçen Alanyaspor serisini sürdürdü. Antalya temsilcisi, konuğu Samsunspor'u 3-1 mağlup etti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 06:50
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Alanyaspor gaza bastı

Süper Lig'de son haftalarda yükselişe geçen Alanyaspor serisini sürdürdü. Antalya temsilcisi, konuğu Samsunspor'u 3-1 mağlup etti. 14'te Yusuf Özdemir'in golüyle öne geçen Alanyaspor, 27'de Oğuz Aydın'ın sayısı ile farkı 2'ye çıkarıp soyunma odasına 2-0 avantajla gitti. 86'da Mouandilmadji ile durumu 2-1 yapan Samsun, 1 puan için umutlansa da uzatmalarda sahneye çıkan Janvier skoru belirledi: 3-1. Alanya böylece üst üste 3. galibiyetini elde etti.

TEKKE: Öz güvenimiz de yükseliyor Alanyaspor'un hocası Fatih Tekke, zor bir maçtan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını dile getirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Serimizin sürmesi öz güvenimizi de yükseltiyor" dedi

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